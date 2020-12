Acampar com a última alternativa, però també com a acte de protesta

"No hi havia lloc en altres naus ocupades, i després de dormir dues nits al ras hem aconseguit unes quantes tendes de campanya i hem acampat enmig del parc". Aquesta ha sigut l'última alternativa de 25 supervivents de l'incendi de la nau ocupada de Badalona que no han trobat un sostre que els aixoplugui els últims dies. Després de buscar, sense sort, espai en altres locals ocupats i descartar anar a l'alberg ofert pel consistori per falta de mitjans de transport, han plantat set tendes enmig de la plaça del Gorg, a 500 metres de la nau calcinada. Algunes associacions els han portat roba i menjar; fins i tot, a primera hora del matí, ja havien rentat els llençols i els tenien estesos al voltant del campament. "Hem passat molt de fred aquesta nit, però no menys que les altres que hem dormit al carrer", explica la Cristina Stiegler.

No tenien cap més opció que acampar, però fins i tot des de les tendes de campanya fan visibles les seves protestes. En alguns dels llençols estesos que envolten el campament s'hi veuen missatges en contra del racisme i demanant una vida digna. "Podríem marxar de Badalona, anar a un altre lloc, ocupar per una altra banda, però no només acampem perquè no tenim més opcions, sinó perquè vegin que no ens rendim", narra la Cristina.

La protesta l'ha secundat també gran part de la comunitat subsahariana de Badalona, que, encara que molts d'ells tinguin sostre, s'ha bolcat amb els que no en tenen. Ho han fet acompanyant-los tot el dia, deixant-los les tendes i portant algunes barbacoes portàtils per fer foc i així donar caliu.

Intent d'ocupació frustrat

Quan les tendes ja estaven plantades, va haver-hi un últim intent, a la desesperada, d'aconseguir un sostre. Va estar protagonitzat per tres joves que van intentar ocupar un pis de nova construcció que quedava a pocs metres de les tendes. "Ja érem dins, havíem col·locat alguns matalassos, però va venir la Guàrdia Urbana i vam haver d'aturar l'ocupació", explica la Fatu, de 23 anys i una de les tres persones que van intentar ocupar l'habitatge. De fet, ella tenia un sostre en una nau dels voltants, però per tal d'ajudar els seus companys "se la va jugar". Aquesta nit, la Fatu i el seu germà han dormit al calabós, ja que van ser detinguts. Després de passar la nit en seu policial han estat deixats en llibertat.

El pis que volien ocupar forma part d'un gran procés de revalorització de la zona del Gorg de Baladona. A tocar del port hi ha pisos de luxe de nova construcció que, a tan sols deu metres de la seva entrada, tenen de veïns una nau ocupada, o un garatge que serveix de sostre per a 20 subsaharians.

En alguns dels blocs de luxe, com els Marina Badalona Homes, encara no hi ha gent vivint-hi, ja que falten els últims retocs en els acabats. Són pisos que van dels 65 als 110 metres quadrats i estan valorats a partir dels 358.000 euros. "Pisos gegants buïts i nosaltres malvivint en habitatges amb 5 metres quadrats per cap", denuncia en Drogba, de la Costa d'Ivori. Les dues velocitats de la zona també es veuen fent una panoràmica de l'acampada dels sensesostre: en primer pla, set tendes de campanya on hi dormen 25 persones, i al fons dos blocs imponents totalment buits a l'espera de ser acabats.