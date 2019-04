L'Ajuntament d'Olot es personarà com a acusació popular pel crim del policia que va matar a trets la seva parella

L'Ajuntament d'Olot es personarà en el cas del crim masclista en què un policia nacional va matar a trets la seva parella dissabte, 20 d'abril, a la capital garrotxina. L'alcalde, Josep Maria Corominas, ha assegurat aquest dijous que el consistori demanarà exercir d'acusació popular per "garantir que s'apliqui la llei amb tota la seva contundència".

L'alcalde ha presentat la iniciativa en un ple extraordinari i s'ha aprovat per unanimitat per part de tots els grups amb representació municipal. Conjuntament amb aquesta acció, Corominas també ha reiterat el "condol" a la família de la víctima i ha fet "una crida a la reflexió perquè això no torni a passar".

Des d'un primer moment, tal com van confirmar a l'ARA, la policia va tractar l'assassinat com un crim masclista. L'home, un policia nacional de 38 anys destinat a Camprodon, va assassinar la seva parella, de 44 anys, a trets al domicili que compartien al barri de Sant Cristòfol les Fonts d'Olot.

La filla adolescent de la dona, una noia de 14 anys fruit d'un matrimoni anterior, va trobar el cadàver de la dona i va trucar a la policia cap a les 8.20 h per alertar dels fets. Poc després, una dotació d'agents va personar-se a l'habitatge i allà mateix van detenir l’home com a presumpte autor de la mort de la víctima.

L'home hauria intentat suïcidar-se d’un tret al cap amb l’arma reglamentària després de cometre l'assassinat, fet pel qual va ser ingressat a un hospital. La jutge que investiga el cas va prendre declaració dilluns a la tarda en seu hospitalària a l'home ingressat després que dos forenses determinessin que les capacitats cognitives eren idònies per practicar la diligència. Finalment, va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança per al sospitós.