Any i mig de presó per al líder de la màfia russa a Lloret per blanqueig

Andrei Petrov, considerat el capitost d'un grup mafiós rus que va aconseguir introduir-se en "cercles polítics" de l'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva), ha acceptat un any i 7 mesos de presó per blanqueig, fets pels quals dilluns serà jutjat un exempleat de la Banca Privada d'Andorra.



Aquell dia, Petrov haurà de comparèixer també a la vista oral per formalitzar davant la secció tercera del Penal de l'Audiència Nacional, que enjudicia aquesta causa, l'acord de conformitat assolit amb la Fiscalia Anticorrupció després d'aplicar-li atenuants per dilacions indegudes i amb el qual evita tornar a la presó.



I és que Petrov, al qual es relaciona amb el grup mafiós Solntsevskaya Bratva, va ser detingut el 2013 en l'anomenada operació Clotilde i va estar gairebé tres anys en presó preventiva.



En aquella mateixa operació va ser també arrestat l'exalcalde de Lloret i diputat de CiU Xavier Crespo, encara que, en estar aforat, l'Audiència Nacional es va inhibir a favor del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que el va condemnar a 9 anys d'inhabilitació i 450.000 euros de multa per suborn i prevaricació, similar pena a la qual va recaure a Petrov per suborn.



D'aquesta manera, finalment sol serà formalment jutjat des de dilluns l'exempleat de Banca Privada d'Andorra Santiago Roselló, "qui era un alt càrrec" en aquella entitat "i s'ocupava personalment de la gestió i control dels comptes bancaris de l'organització investigada, tant de les persones físiques com jurídiques".

Vincles amb la banca



Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, Roselló, al qual li demana també una multa de 300.000 euros, va arribar a tenir "un fort vincle personal i professional" amb Petrov, qui "va construir una xarxa de relacions personals" que li va permetre introduir-se a l'Ajuntament de Lloret.



El fiscal destaca també l'"absoluta reserva" que mantenia "sobre els assumptes que té a Andorra" i reprodueix una trucada que va rebre Petrov d'un telèfon de Rússia en la que una dona anomenada Sveta li parla d'un document que van fer en un notari d'Andorra, a la qual cosa el presumpte capitost del grup mafiós li respon: "millor no en parlem per telèfon".



A més, quan es desplaçava a Andorra deia en clau que anava "d'excursió", segons consta en una trucada que va mantenir el 23 d'agost del 2012 amb l'arquitecta Pilar Gimeno, que suposadament l'assessorava en temes financers i immobiliaris, i després la Guàrdia Civil va comprovar que aquell dia es va traslladar al Principat per mantenir una reunió amb Roselló.



Segons Anticorrupció, Gimeno va rebre pagaments de Petrov per un total de 83.200 euros i per fer-los efectius va donar instruccions a Roselló perquè ho efectués des del compte de la societat Development Diagnostic Company (DDC), que Petrov utilitzava per a les seves inversions immobiliàries a Lloret.

Viatges a Moscou

A l'abril del 2011, Roselló es va desplaçar a Moscou per conèixer als caps de Petrov i aquí van parlar de demanar un préstec d'un milió d'euros amb relació amb uns locals del centre comercial Els Braus a través del Banc de Madrid (integrat en BPA) o directament a BPA, també van conversar sobre activitats per a la "injecció de diners" i d'invertir en accions preferents en aquella entitat.



Roselló el va posar després en contacte amb directius del Banc de Madrid i "es va implicar fins a tal punt que va donar per signada l'operació fins i tot abans de realitzar la taxació" als immobles que s'havien d'usar d'aval per al préstec.



El Consell d'Administració del Banc de Madrid li va concedir finalment la hipoteca en un acord que es va adoptar "en contra de l'opinió del departament de compliment, que va indicar la impossibilitat de conèixer l'estructura de propietat" de DDC.



Segons el parer de la Fiscalia, amb aquesta operació Petrov va aconseguir "aflorar diners procedents de l'organització criminal", ja que la propietària de DDC tenia dipositats a BPA uns 50 milions d'euros.