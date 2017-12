Barcelona canvia l'empresa que gestiona el Bicing

La UTE Pedalem Barcelona, formada per CESPA (filial de Ferrovial) i PBSC, ha obtingut la millor puntuació –combinant el vessant tècnic i l'oferta econòmica– per gestionar el servei del Bicing. Segons ha avançat 'El Periódico', aquesta empresa s'ha imposat a l'actual operador del servei, Clear Channel, en el procés d'adjudicació del contracte per gestionar el Bicing. Aquesta adjudicació, però, encara s'ha de votar en una comissió que es farà dimarts. Hi participaran tots els grups municipals de l'Ajuntament. Si es ratifica la decisió, d'aquí uns 15 dies es produirà la signatura definitiva del contracte.

El pressupost total de licitació d'aquest servei superava els 220 milions d'euros per als pròxims 10 anys. El contracte ha plantejat un servei que funcioni les 24 hores, amb més bicicletes elèctriques, amb més estacions i amb més cobertura territorial.