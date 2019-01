Barcelona, cinquena millor ciutat del món segons una consultora nord-americana

Barcelona és la cinquena millor ciutat per viure segons la consultora de turisme i economia Resonance, que es basa en percepcions, puntuacions i ressenyes online. El rànquing, on es comparen 23 factors de les poblacions urbanes amb més d'un milió d'habitants, el lidera Londres i la segueixen París, Nova York i Tòquio. Per darrere de Barcelona se situen Moscou, Chicago, Singapur, Dubai i San Francisco.

Avui, a més, l'Ajuntament de Barcelona ha fet públic un estudi sobre la percepció de la ciutat al món, en el qual la paraula 'divertida' era la més citada quan es demanava a ciutadans arreu del món que la definissin com si fos una persona. Els adjectius 'alegre' i 'bonica' eren els més emprats el 2011, quan es va fer l'altre estudi. L'informe s'ha elaborat amb 1.838 entrevistes online amb persones d'arreu del món, divuit periodistes estrangers, setze a empresaris d'arreu del món i un panell amb vint experts internacionals a City Branding. També té en compte converses online, a Twitter, sobre Barcelona, Amsterdam, Singapur i Miami.

L'enquesta, que es publica quatre mesos abans de les eleccions municipals, conclou que en aquests set anys que han passat ha crescut l'altractiu de la ciutat per viure-hi, tot i que les paraules associades al turisme, com Sagrada Família, Gaudí, toros, menjar o sol i Rambles són les més citades per ciutadans estrangers, només per sota de futbol i Espanya, les més repetides, com passava el 2011.

Periodistes i empresaris coincideixen en destacar la qualitat de vida i l'esperit modern, cultural, cosmopolita i obert de ment de la ciutat. Els empresaris, a més, creuen que és un bon lloc per invertir-hi i destaquen l'economia oberta, sòlida i interessant, així com les infraestructures eficients i l'ecosistema de noves empreses, investigació i laboratoris com a estímuls per fer-ho.

Les marques de moda, de roba i de futbol, bàsicament el Barça, són les més associades a la ciutat pels enquestats.

Entre els aspectes negatius, un 45% dels enquestats van assegurar que no tenien res a destacar, mentre que un 13% van citar la petita delinqüència i la inseguretat. Un 8% van destacar el turisme i la massificació, mateix volum que va esmentar la situació política com a aspecte negatiu.