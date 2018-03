Barcelona tanca el 2017 amb un superàvit d'1,3 milions, molt per sota dels 98 milions del 2016

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ja ha signat la liquidació del pressupost de l'any 2017. La principal novetat és que, a diferència de l'exercici 2016, el superàvit municipal s'ha retallat dràsticament: dels 98 milions d'euros acumulats durant el 2016, s'ha passat a 1,3 milions d'euros. Aquest canvi es deu sobretot a la fi de les restriccions que imposava la llei Montoro, que limitava el deute i el dèficit dels ajuntaments. Fins i tot en els casos que tinguessin superàvit, com el de Barcelona, quedava prohibit gastar el romanent.

Actualment, a la caixa de l'Ajuntament de Barcelona hi ha 166 milions d'euros. L'Ajuntament també ha destacat que ha aconseguit mantenir el pagament de proveïdors per sota de 30 dies, concretament 28,5 de mitjana. En una nota emesa aquest dissabte, l'Ajuntament també destaca que ha donat compliment "als principals objectius economicofinancers, entre ells el no-dèficit i mantenir una bona liquiditat".

El govern d'Ada Colau va aconseguir aprovar ahir el pressupostos per al 2018, a partir, una vegada més, d'una qüestió de confiança. Com que cap partit va presentar un candidat alternatiu a l'alcaldessa, els comptes proposats pel govern han quedat aprovats, 30 dies després que Colau anunciés aquesta mesura per desbloquejar els pressupostos. En total, compten amb 2,739,9 milions d'euros. La despesa corrent tindrà un augment del 2,5%.