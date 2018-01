Brussel·les posar un ultimàtum a Espanya i a altres membres de la UE per la contaminació

Els membres que violin les normes de la Unió Europea sobre contaminants seran penalitzats. Així ho ha assegurat el comissari de medi ambient de la Unió, Karmenu Vella, després de la reunió ministerial d'aquest dimarts sobre qualitat de l'aire, una qüestió sobre la qual la Comissió Europea ha assegurat que serà molt ferma. "No podem demorar-ho més", ha dit Vella als ministres.

La Comissió estima que 400.000 persones moren cada any com a conseqüència de la contaminació de l'aire, i els objectius introduïts per al 2005 i 2010 continuen sent superats en 23 dels 28 països de la Unió Europea. Incloent-hi Espanya. "La principal preocupació d'aquesta Comissió és la protecció dels ciutadans. Quan dic ciutadans em refereixo a les persones que ja la pateixen [la contaminació] i a tots els altres que estan en risc: nens que tenen asma i els seus pares, els pares que tenen malalties pulmonars obstructives i els seus fills", ha indicat Karmenu Vella en un comunicat.

"La inactivitat té conseqüències. Té conseqüències per als ciutadans i l'aire contaminat que respiren. Els estats membres tenen responsabilitats, responsabilitats per actuar. La inacció també té conseqüències jurídiques per als estats membres en qüestió. Avui he recordat als ministres aquestes responsabilitats i les seves conseqüències jurídiques", afegeix el document.

Després de la reunió amb els ministres de medi ambient de nou països que s'enfronten a accions legals a causa de problemes de qualitat de l'aire (República Txeca, Alemanya, Espanya, França, Itàlia, Hongria, Romania, Eslovàquia i el Regne Unit), el comissari de Medi Ambient ha dit que la seva paciència s'està acabant. "Els terminis per complir les obligacions legals han passat fa molt, i alguns diuen que ja hem esperat massa temps: ja no ho podem retardar, i això els hi hem deixat clar als ministres aquest matí", ha dit Vella en una conferència de premsa.

Vella també ha afegit que, si bé els països han fet alguns suggeriments durant la reunió, els estàndards de qualitat de l'aire se sobrepassaran molt més enllà del 2020, tret que es prenguin noves mesures. "En el nostre intercanvi hi ha hagut algunes propostes constructives, però he de dir que, d'entrada, no eren prou substancials per canviar la situació global", ha dit Vella, que ha afegit que els membres tenien fins a la setmana que ve per millorar les propostes.

La Comissió de la UE pot portar els països al tribunal superior d'Europa si incompleixen la legislació de la UE. Polònia i Bulgària ja s'han enfrontat a accions legals sobre qüestions de qualitat de l'aire.