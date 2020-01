Colau tramita el pressupost amb la incògnita de Valls

L'acord a quatre que permetrà a Ada Colau aprovar els primers pressupostos per la via ordinària des que és alcaldessa podrien sumar més suports. O, com a mínim, rebre només sis vots en contra. La incògnita és què faran els dos regidors del grup que encapçala Manuel Valls, ja que aquest divendres, durant la comissió d'Economia que ha donat tràmit al document, ha evitat posicionar-se i ha fet una reserva de vot. Valls, a més, ha elogiat punts de l'acord, com l'increment de pressupost destinat a habitatge. El líder de Barcelona pel Canvi. això sí, ha criticat que l'entesa s'hagi assolit en paral·lel a la que ha servit per rubricar el pacte pels comptes de la Generalitat. "Barcelona no es mereix ser el segon plat d'un acord amb Torra i JxCat", ha etzibat l'ex primer ministre francès. I, en el seu torn, el regidor de Pressupost, Jordi Martí, ha negat que la ciutat sigui el segon plat de res i ha obert la porta a poder sumar dos vots més a l'acord: "Si estem en un menú, som el primer plat. Som el primer pressupost que s'aprovarà".

Els pressupostos superaran el pas definitiu en el ple de finals de mes i, de moment, tenen el suport del govern de comuns i socialistes i d'ERC i JXCat i l'oposició clara de Cs i PP. La comissió que s'ha celebrat aquest matí és la que estava prevista per dimecres, però es va ajornar després que transcendís la notícia de la mort del periodista apunyalat al costat de la plaça de Sant Jaume.

La proposta que s'ha validat presenta un pressupost de 3.033 milions d'euros. Se gons el document, les inversions augmenten en 164,1 milions fins a assolir els 621,8, i aquí s'incorporen 72 dels 100 milions que ha calgut afegir-hi perquè ERC acceptés el pacte. D'aquests diners, la partida més gran es destinarà a habitatge (171 milions). Una altra part dels milions afegits a petició dels republicans van al capítol d'actius financers perquè es dediquen a crear un fons per a la rehabilitació d'edificis.



Pel que fa la despesa corrent, s'incrementa en 186 milions, fins arribar als 2.386, i creixen totes les partides. Per àrees, el consistori dedicarà a medi ambient un total de 415 milions d'euros, 356 a serveis socials, 315 a seguretat i mobilitat, 185 a transport públic, 153 a cultura i 147,7 a habitatge, entre altres.

Més zona verda

La comissió també ha donat llum verda als nous preus de l'àrea blava i verda, que el govern de Colau vol encarir. En el cas de l'àrea blava, es preveu que la tarifa més cara pugui passar dels 2,50 €/hora als 3,75 €, menys per als vehicles que tinguin l’etiqueta ECO de la DGT. I, en de l'àrea verda, el preu d'una hora d'aparcament per als no residents podrà arribar a ser 4,25 €.

S'eliminarà la gratuïtat entre les 14h i les 16 hores, i durant el mes d'agost i també desapareixerà la bonificació per bons conductors a la zona verda per a residents i, a petició d'ERC, s'estudiarà implantar la zona verda a més barris.