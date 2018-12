Colau fa una crida per trobar testimonis i proves de la mort a trets d'una gossa per part d'un guàrdia urbà

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha fet una crida a través de Facebook per trobar testimonis i proves documentals de la mort a trets d'una gossa per part d'un agent de la Guàrdia Urbana. Colau ha assegurat que faran el que estigui a les seves mans per aclarir què va passar i com, i també per evitar que torni a succeir en el futur "millorant els protocols d'actuació que faci falta". Ha explicat que la investigació està oberta, però no tenen imatges de l'episodi, només dels moments posteriors.

En aquest sentit, ha remarcat que ella no pot "especular o prejutjar a partir d'imatges o missatges que circulen per les xarxes". "Cal aclarir primer què va passar, amb proves sobre la taula, i, segons quina sigui la veritat, prendre les mesures pertinents. I així ho farem", ha afegit.

Segons Colau, "no serveix com a prova documental un testimoni que relata haver presenciat els fets i que circula per les xarxes socials". És per això que ha instat els testimonis a posar-se en contacte amb l'Ajuntament o interposar directament una denúncia directament al jutjat.

Ha explicat que ja han fet una primera reunió amb les entitats que defensen els drets dels animals i han acordat posar-se a treballar immediatament per millorar els protocols. D'altra banda, ha indicat que les diligències de la investigació les porta la Unitat Deontològica d'Afers Interns de la Urbana. També s'ha contactat amb una veterinària independent per fer l'autòpsia de l'animal i s'estan rastrejant les càmeres de l'entorn buscant imatges.

"Tenim la responsabilitat i ens comprometem a aclarir els fets. I a fer-ho amb total transparència. Per això us demanem la vostra ajuda", ha insistit Colau, que ha assegurat que el govern de Barcelona es pren molt seriosament els drets dels animals.

Les paraules de Colau arriben l'endemà d'una manifestació d'unes 3.500 persones a Barcelona per reclamar que es depuressin responsabilitats per la mort de la gossa Sota. En acabar la marxa, convocada pel PACMA, cinc persones van ser detingudes per desordres públics per llançar objectes contra els Mossos d'Esquadra.