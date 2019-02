Condemnen a 15 anys a la 'Manada de Collado-Villalba' per agressió sexual continuada

L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat a 15 anys de presó a dos membres de l'anomenada 'Manada de Collado-Villalba' i a 14 a un tercer per agressió sexual continuada a una jove la matinada del 13 de març de 2015. En la seva sentència, les magistrades de la Secció 29 de l'Audiència consideren que els processats es van servir del que la jurisprudència anomena "intimidació ambiental" per poder cometre el delicte.

Les penes de presó són les mateixes que havia demanat la Fiscalia, mentre que les defenses demanaven l'absolució dels tres joves. Segons van declarar davant del tribunal, Miguel Ángel C.O, Ricardo A.M i Martín A. van explicar que va ser la noia qui va proposar de forma espontània "i entre riures" el contacte sexual per torns, que segons ells, es va produir en un ambient "de disbauxa".

La víctima va ratificar la denúncia i va relatar amb detall el que havia passat aquella matinada a casa de la germana d'un dels acusats. Segons va dir, va manifestar "diverses vegades" que no volia sexe en grup i que s'hi havia anat a l'habitació amb Ricardo A.M era per mantenir una relació només amb ell El informes psicològics van determinar que l'afectada va patir estrès posttraumàtic i victimització secundària (pateix un dany addicional al delicte), i va donar credibilitat al seu relat.

Aquests fets s'haurien produït més d'un any abans dels fets a Sanfermines, en què una noia va ser violada per cinc joves a Pamplona, a l'agost del 2016. A partir d'aquell cas, i prenent el nom del grup de Whatsapp dels acusats, s'anomena 'Manada' als homes que abusen sexualment de noies en grup. Aquell cas va despertar consciències i ha disparat les denúncies per aquests abusos. En l’últim any i mig el nombre d’agressions sexuals en grup que han transcendit a Catalunya s’ha multiplicat per tres. El 2017 es va tenir coneixement de tres casos. Entre el gener del 2018 i el mes i mig que portem del 2019 han sigut ja nou situacions, l'última, una agressió en grup en una nau de Sabadell. És el recompte que fan diverses entitats feministes publicat a la web Geoviolenciasexual.com, i que no té en compte el nombre de casos totals denunciats –perquè ni la conselleria d’Interior ni el ministeri del ram segreguen les denúncies per nombre d’autors– sinó únicament els que han transcendit als mitjans de comunicació. S'han registrat casos a Molins de Rei, Alacant, la Seu d'Urgell o les Canàries, entre altres casos.