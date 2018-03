Deixen en llibertat l'home detingut per haver estafat desenes de dones

L'home detingut ahir a Barcelona per haver estafat dones a qui coneixia per aplis de cites, portals de contactes i xarxes socials ha quedat en llibertat provisional amb càrrecs. Com ha avançat l'ARA, Albert Cavallé tenia diverses ordres de cerca i captura de tribunals que tenen judicis oberts contra ell o que l'investiguen. Avui els jutjats penals 1 i 3 de Barcelona li han notificat les citacions per als judicis pendents. Cavallé també ha comparegut als jutjats d'instrucció número 2 i 13 de Barcelona, que l'investiguen en cada cas per un delicte d'estafa.