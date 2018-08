Busquen un home que el 17-A va ser vist a Ripoll amb dos dels terroristes

Uns veïns de Ripoll van relatar que el 17 d’agost al matí Younes Aboyaaqoub -el conductor de la furgoneta de la Rambla- i Mohamed Hichamy -un dels morts en l’atemptat de Cambrils- eren a Ripoll amb una furgoneta blanca. Segons l’informe dels Mossos d’Esquadra, que forma part del sumari del 17-A, seria una de les furgonetes que els nois van llogar el dia anterior per als atacs. Les mateixes persones van veure el 17 d’agost al matí Younes i Mohamed amb un home canós que -segons un testimoni- ja havia acompanyat l’imam Abdelbaki es-Satty en les reunions que s’havien fet els mesos abans dels atemptats en un pis del carrer Raval de Sant Pere de Ripoll. Aquesta coincidència de declaracions va provocar que fa cinc mesos, al març, els Mossos demanessin al jutge que investiga el 17-A una autorització per obtenir la foto d’un home que, segons la policia, podria ser l’individu assenyalat.

Una dona va explicar davant la policia que el 17 d’agost a dos quarts de 10 del matí, mentre esmorzava en una pastisseria de Ripoll, va veure com Younes, Mohamed i aquesta tercera persona pujaven a una furgoneta de lloguer, encara que després va dubtar de si l’home realment havia marxat amb el vehicle. La testimoni va descriure la persona com un home canós d’uns 40 anys, de complexió prima i d’1,70 metres d’alçada, i va afegir que feia uns mesos que no el veia pel poble, però que els últims anys l’home havia treballat en una parada del mercat. Un altre testimoni va assegurar que havia vist aquest home amb Es-Satty en les reunions que s’havien fet en un pis de Ripoll que els Mossos van escorcollar perquè era freqüentat pels joves de la cèl·lula terrorista. La policia va trobar al pis restes de triperòxid de triacetona (TATP), l’explosiu que estava preparant el grup.

Els Mossos van utilitzar una foto de l’any 2000 per comprovar si els testimonis reconeixien la persona que es podia correspondre amb l’home canós. Com que el resultat del reconeixement fotogràfic va ser positiu, la policia va sol·licitar al jutge que es facilités la foto actualitzada del document d’identitat de l’home en qüestió per determinar si la cèl·lula va comptar amb “la col·laboració de terceres persones”. El mateix mes de març, el jutge va autoritzar l’accés a la foto per aclarir la relació de l’home amb els atemptats.