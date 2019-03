Detenen un novè home per la violació en grup de Sabadell

Un novè home ha quedat detingut per la violació en grup de Sabadell. L'home va quedar arrestat aquest dimecres a la tarda a Mataró i ara està compareixent als jutjats. La detenció, que va fer la Policia Local de Mataró, era per una ordre dels Mossos d'Esquadra. El jutjat de Sabadell que investiga la violació múltiple ja havia apuntat que l'anàlisi de les mostres que s'havien extret de la víctima demostraven la relació de, com a mínim, tres homes amb l'agressió sexual. Un és el que continua preventivament a la presó, l'altre és un dels detinguts que estava en llibertat provisional i que va fugir, a qui es continua buscant, mentre que el tercer, fa una setmana, encara no estava identificat.

El novè detingut és un home que fins ara no havia quedat arrestat, que tampoc tenia cap ordre judicial de cerca i captura. La detenció ha sigut fruit de la investigació dels Mossos sobre la violació en grup de principis de febrer a Sabadell. Per aquesta agressió sexual múltiple ja s'han detingut nou homes que estan investigats pels fets.