Entitats i ajuntaments s'uneixen per reclamar a Sánchez que retiri el recurs contra la llei catalana d'habitatge

Demostració de força del grup promotor de la llei d'habitatge per exigir al govern espanyol que retiri de manera immediata el recurs al Tribunal Constitucional que manté suspeses les parts d'aquesta norma que protegeixen les famílies més vulnerables contra els desnonaments. Diverses entitats, col·legis professionals i ajuntaments, entre els quals hi ha els de Barcelona i Sabadell, han presentat aquest dimecres un manifest consensuat i han demanat que el consell de ministres d'aquest mateix divendres desbloquegi les traves a la llei 24/2015, interposades per l'anterior executiu del PP al Constitucional.

La portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, Lucía Delgado, s'ha mostrat convençuda que aquesta llei -que està a l'espera de sentència en breu- es recuperarà. Paral·lelament, les entitats i els ajuntaments també han demanat a la Generalitat que prioritzi "l'aplicació total, efectiva i immediata" del text, inclosos els convenis amb les subministradores perquè assumeixin els deutes de les famílies en exclusió residencial.

Segons la PAH, si la llei d'habitatge estigués en plena aplicació s'haurien pogut evitar 35.000 desnonaments a Catalunya des que el govern del PP la va recórrer. Davant la sentència imminent, Delgado ha demanat al govern espanyol que s'hi avanci: "No podem esperar més".

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que "no s'entén" que Sánchez no hagi tirat enrere aquest recurs, ja que, quan el PP el va interposar, s'hi va manifestar explícitament en contra. Colau ha afegit que, sense la impugnació, "aquesta llei hauria pogut evitar que 600 famílies en una situació vulnerable fossin desnonades a Barcelona sense cap alternativa en lloguer social". Per a l'alcaldessa el recurs limita una de les parts essencials de la norma que és "corresponsabilitzar de la situació les empreses i els grans inversors", fet que evitaria l'actual especulació de grans propietaris.

A banda de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i l'alcalde de Sabadell, Maties Serracant, l'acte, que s'ha celebrat davant del Parlament de Catalunya, també ha comptat amb el suport d'Òmnium Cultural, l'ANC, el Col·legi d'Advocats, els sindicats CCOO i UGT, la Federació Catalana de Municipis i el Sindicat de Llogateres, entre molts altres.