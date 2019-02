La Generalitat, responsable de la mort d’un professor apunyalat per un alumne

El Consorci d’Educació de Barcelona, format per la Generalitat i l’Ajuntament de la ciutat, és responsable de la mort del professor apunyalat per un alumne el 2015 a l’Institut Joan Fuster de Barcelona. El noi, de 13 anys, va actuar amb una ballesta i un ganivet. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha resolt que “la major part de la responsabilitat, que desgraciadament només es pot substituir per una indemnització”, és de l’administració. El tribunal rebutja els arguments del Consorci i la companyia asseguradora, que no volien indemnitzar la família del docent assassinat perquè deien que no hi havia un nexe causal entre l’acció de l’alumne i la de l’administració per uns fets “imprevisibles i inevitables”. El TSJC, com ha avançat el 3/24, obliga a indemnitzar amb 250.000 euros la família de la víctima: amb 100.000 euros el pare i la mare, i amb 50.000 el germà.

La sentència de la sala contenciosa, a la qual ha pogut accedir l’ARA, apunta que ni el centre educatiu ni l’administració demandada han acreditat que l’actuació de l’alumne hauria sigut imparable ni han demostrat que, sabent que el menor tenia problemes de sociabilitat, l’institut hauria adoptat un pla especial per prevenir una acció pertorbadora del noi. Per això el TSJC ha admès, en part, la demanda de la família del professor, que havia reclamat una indemnització d’un milió d’euros. El tribunal considera que, “si bé no es pot imposar la total responsabilitat” a l’administració, la Generalitat ha de respondre pels fets que van passar el 20 d’abril del 2015 a l’Institut Joan Fuster perquè “no es van complir els estàndards de seguretat” que ha de tenir tota la comunitat educativa: els alumnes, els professors i la resta de treballadors, que tenen “dret a esperar i exigir seguretat”.

Un menor inimputable

L’advocat José Antonio Calles, que ha representat la família del docent assassinat, ha recordat que l’objectiu d’aquest procediment judicial sempre havia sigut que es reconegués la responsabilitat de l’administració. Calles ha afegit que la família està satisfeta amb la sentència perquè, fins ara, per la via administrativa la Generalitat havia negat que fos responsable dels fets. La via penal va quedar arxivada d’entrada perquè l’alumne tenia 13 anys quan va cometre l’assassinat i, per tant, es tractava d’un menor inimputable.

La sentència del TSJC, que es pot recórrer, subratlla que les normes de convivència de l’institut establien que no es podia accedir al centre 10 minuts després de l’inici de les classes; amb tot, l’autor de l’assassinat va poder entrar a l’aula una hora i 15 minuts tard. Segons el relat dels fets recollit pel tribunal, l’alumne va entrar a l’aula quan ja havia començat la segona hora de classe i va disparar amb una ballesta a una professora. També va treure un ganivet –un matxet– amb el qual va apunyalar la professora i una alumna. Tot seguit el menor va sortir de l’aula i va clavar el ganivet mortalment al pit del professor, que havia sortit de l’aula del costat. La punyalada, a l’artèria coronària, li va causar la mort gairebé immediata.