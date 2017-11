La Junta Electoral obliga l'Ajuntament de Barcelona a retirar la pancarta dels presos polítics

La Junta Electoral de Barcelona ha ordenat aquest diumenge a l'Ajuntament de Barcelona que retiri la pancarta que té a la façana amb l'escrit "Llibertat presos polítics" i tots els eslògans i cartells d'aquest tipus que estiguin penjats als edificis i dependències municipals, segons ha avançat 'El País' i han confirmat fonts de l'Ajuntament. La prohibició, però, no afecta –com a mínim, de moment– la iniciativa d'il·luminar de groc fonts i edificis públics en protesta pels presos polítics. Fonts municipals asseguren que el consistori acatarà la prohibició tot i no compartir-ne el fons i asseguren que l'Ajuntament continua exigint la llibertat immediata dels consellers i els presidents d'Òmnium i l'ANC i que l'autèntica "anomalia" de les pròximes eleccions "no són les pancartes, ni les expressions en contra de la judicialització de la política, sinó el fet de tenir diversos candidats en presó preventiva".

Després d'un recurs presentat per Ciutadans, l'organisme electoral provincial ha recordat al consistori que hi ha diversos partits que concorren a les eleccions del 21 de desembre amb candidats que actualment són a la presó i que recullen la seva llibertat en el seu programa electoral. Per aquesta raó, la Junta Electoral considera que la pancarta i qualsevol símbol semblant desfan la "neutralitat institucional" que ha de presidir el procés. Precisament, aquesta tarda, el president de Cs, Albert Ribera, ha explicat a través de les xarxes socials que l'organisme ha donat "la raó" al seu partit.

"Diversos partits que es presenten a les eleccions inclouen en les seves llistes persones que estan en presó provisional i tenen com una de les seves finalitats que siguin posats en llibertat", recorda la Junta en la resolució a la qual ha tingut accés l'ACN. "Per aquesta raó, la pancarta inexorablement s'identifica amb aquests partits polítics i es confon amb les expressions que aquestes formacions [ERC i el PDECat] estan utilitzant en període electoral", assegura l'organisme. "Com que no tots els ciutadans ni tots els partits polítics de Barcelona que es presenten a les eleccions s'identifiquen amb aquest eslògan, mantenir-lo en un edifici públic durant un període electoral afecta la neutralitat que s'exigeix a les institucions públiques i vulnera l'article 50.2 de la Loreg", conclou la Junta Electoral provincial.