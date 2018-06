Lecha (CUP) deixa l'Ajuntament de Barcelona: "Ens veiem al carrer"

La regidora de la CUP María José Lecha s'ha acomiadat aquest divendres del ple de Barcelona per començar el procés de jubilació. La rellevarà Pere Casas. "Ens veurem al carrer", ha dit Lecha en el seu discurs de comiat, per afegir després que no tenia clar si seria en el mateix "bàndol" o en bàndols oposats.

Lecha ha agraït la feina de treballadors municipals i veïns i ha fet broma amb el fet que, diu, encara no ha après –ni vol aprendre– a parlar deu minuts sense dir res.

El d'avui també ha sigut el ple de debut del regidor del PP Alberto Villagrasa, que ha agafat el relleu d'Àngels Esteller, que es va acomiadar en l'última sessió per passar a centrar-se en la seva feina al Congrés. I també ha sigut el ple de debut de Juanjo Puigcorbé com a regidor no adscrit.