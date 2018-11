Els Mossos busquen un conductor que ha intentat atropellar dos agents mentre fugia a Pineda de Bages

Els Mossos d'Esquadra busquen un conductor que va intentar atropellar dos agents mentre fugia d'un control aquest divendres al vespre a Pineda de Bages. Segons ha informat la policia catalana, en una patrulla de prevenció de robatoris a Sant Fruitós del Bages, els agents van detectar un vehicle sospitós. En comprovar que el cotxe havia estat robat, els policies van intentar aturar-lo però el vehicle es va escapar. En la fugida, el conductor va intentar atropellar els dos agents, que van efectuar trets "per evitar mals majors i protegir la integritat dels agents", segons les mateixes fonts. Posteriorment, es va muntar un dispositiu de recerca a la zona però no es va localitzar el turisme, que només tenia un ocupant. Es creu que el conductor podria formar part d'un grup de lladres.

Tot i que als Mossos no els consta que aquest divendres s'hagi produït cap robatori en domicilis de la urbanització, la policia catalana ha remarcat que a la zona últimament s'ha detectat presència de lladres que roben en cases i han apuntat que és possible que la persona que ha fugit formés part d'un d'aquests grups. De moment, els agents continuen la recerca i segueixen la pista del vehicle amb què circulava l'home.