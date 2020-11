Els Mossos detenen el guitarrista del grup Decibelios per prostitució de menors

Els Mossos d'Esquadra han confirmat a l'ACN la detenció de dues persones per prostitució de menors en una operació que, segons ha publicat El País, va tenir lloc a principis d'any. El rotatiu afirma que un dels detinguts és el guitarrista del grup musical Decibelios, extrem que el cos policial ni confirma ni desmenteix. Sí que confirma que un dels detinguts contractava els serveis sexuals amb menors d'edat sol·licitant-los expressament el servei. A l'altre detingut se li atribueix el rol de captador de les noies. Buscava tant menors d'edat com majors d'edat, però els investigadors han pogut acreditar que el primer detingut va mantenir relacions amb tres noies menors. També han constatat que com a forma de pagament oferia diners en metàl·lic o droga.

Un altre punt que la policia ha pogut corroborar és que aquest primer detingut gravava les relacions sexuals amb càmeres ocultes i sense el consentiment de les víctimes. En el context de l'operació policial es van dur a terme tres escorcolls, en els quals es van comissar aparells informàtics, de telefonia mòbil i càmeres de vídeo amb les quals s'haurien enregistrat les relacions.

Pel que fa als detinguts, segons El País el primer és el guitarrista de Decibelios, un home de 40 anys que va ingressar en presó preventiva al març i que va quedar després en llibertat amb càrrecs. El segon, així ho indiquen els Mossos, és un noi de 19 anys de nacionalitat dominicana que captava les noies, tant menors d'edat com majors.

El rotatiu també explica que tot plegat va començar quan una jove de 15 anys es va intentar suïcidar. Durant l'estada a l'hospital la seva mare va comprovar com li arribava al telèfon mòbil el missatge d'un adult que intentava concertar una cita sexual a canvi de diners. La dona va posar el fet en coneixement dels Mossos, que a partir d'aquí van iniciar la investigació que va acabar amb les dues detencions.

A l'aparèixer la notícia, el grup Decibelios ha fet un comunicat oficial en què afirma que l'advocada del guitarrista considera falses les acusacions, per bé que admeten que hi ha una "macroinvestigació en marxa" que "eventualment podria afectar" el seu guitarra. "En tot cas i fins que se sàpiguen els resultats d'aquesta operació, Decibelios no jutjarà ni crucificarà ningú. Quan la situació s'aclareixi prendrem les mesures i decisions oportunes", afirma el conjunt.