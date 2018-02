Els Mossos detenen un veí d'Anglès i el seu fill pel doble crim del pantà de Susqueda

Els Mossos han detingut el presumpte autor del doble crim del Pantà de Susqueda i el seu fill, també presumptament vinculat amb els fets. El principal arrestat és Jordi Magentí Gamell, un veí d'Anglès d'uns 60 anys que l'any 2000 va ser condemnat a 15 anys de presó per haver matat la seva exdona a trets l'any 1997, segons fonts properes a la investigació. L'han arrestat aquest dilluns al matí a Santa Coloma de Farners. Segons fonts policials, el detingut, coneixedor de la zona on es va produir el crim de Susqueda, no tenia relació amb les víctimes ni amb l'entorn de les seves famílies.

ÚLTIMA HORA‼️Detingut el presumpte autor del doble homicidi del pantà de Susqueda. Ho investiguen des del mes d’agost agents de la DIC (Unitat de Desapareguts) pic.twitter.com/R0CaR6hP2C — Mossos (@mossos) 26 de febrer de 2018

La detenció s’ha fet aquest matí a Santa Coloma de Farners. Els fets van passar a finals del mes d’agost — Mossos (@mossos) 26 de febrer de 2018

Les víctimes del crim són Marc H.L., de 23 i veí d'Arenys de Munt, i Paula M.P., de 21 anys i veïna de Cabrils. Els dos joves van desaparèixer el 24 d'agost quan va anar fins al pantà en furgoneta per fer una excursió amb caiac, però no va ser fins un mes més tard que se'n van trobar els cossos. El cos del noi va aparèixer surant i el de la noia en una de les parets rocoses del pantà, ja fora de l'aigua. Tots dos estaven despullats. Ell duia una motxilla amb una pedra a dins. Ella no, però no es va descartar que la perdés dins l'aigua.

Després de molts dies a l'aigua, els cossos estaven molt deteriorats. El cos de la noia tenia una ferida de bala al cap amb orifici d'entrada i de sortida, mentre que el noi presentava ferides d'arma blanca.

El lloc on van aparèixer els cadàvers és de difícil accés i està a mig camí de la platja on el 28 d'agost van trobar el cotxe de la parella: algú l'havia manipulat per llançar-lo daltabaix i fer-lo desaparèixer al fons del pantà. Per això, els investigadors van creure que darrere del doble crim hi podia haver alguna persona coneixedora de la zona. El caiac també va ser punxat expressament i s'hi van posar pedres de grans dimensions a dins per intentar enfonsar-lo.

El cas va aixecar una gran expectació mediàtica, primer per les setmanes de recerca dels dos joves desapareguts, i posteriorment per la investigació policial a la recerca de l'autor, o autors, del crim.