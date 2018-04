Munté quasi duplica Agustí amb els avals d'associats del PDECat per a les primàries de Barcelona

Els dos candidats a les primàries del PDeCAT per a les eleccions municipals de Barcelona del 2019 ja han presentat els seus avals. Tant Neus Munté com Carles Agustí han superat el mínim de suport necessaris, de manera que tot indica que dijous seran confirmats com a candidats oficials. Agustí ha presentat els seus avals a les 11:00 d'aquest dilluns: 881 firmes de ciutadans que li donen suport, i 140 signatures d'associats del PDeCAT. Poc després, a les 12:00, Munté ha registrat els 850 avals ciutadans i els 260 de membres del partit. Així, Munté ha quasi duplicat Agustí amb els suports d'associats del Partit Demòcrata, mentre que el director de Govern Obert de la Diputació de Barcelona ha superat l'exvicepresidenta de la Generalitat en els avals de veïns. Tot i això, cal recordar que són els membres del PDeCAT els qui finalment escolliran el candidat a les municipals. El mínim reclamat era de 500 firmes ciutadanes i 100 avals del partit.



En un contacte amb la premsa després de presentar les signatures, Munté s'ha mostrat "molt satisfeta" per haver superat "amb escreix" els mínims requerits. Al seu torn, Agustí també ha donat per fet que serà contemplat com a candidatura, i confia en poder rivalitzar amb la seva rival a les primàries.

Els dos candidats han parlat de la proposta del filòsof Jordi Graupera, que apostar per obrir unes primàries a tota la ciutadania, al marge dels partits. Munté ha reiterat que tot el que passi per parlar de participació i empoderament és "positiu", però ha remarcat que la via Graupera només és, de moment, un "eslògan" que no s'ha concretat . D'altra banda, Agustí ha insistit que ell sí que aposta per aquesta opció: "Cal anar-hi conjuntament, la intenció és anar junts", ha asseverat.

Finalment, Munté ha constatat que ella també forma part de l'espai que representa JxCat, i que, en tot cas, quan guanyi les primàries i sigui proclamada candidata del PDeCAT a les eleccions municipals serà el moment d'abordar la confluència entre les dues formacions. Podria ser que JxCat apostés per presentar-se a les municipals de Barcelona. Caldria veure, en aquest cas, què fa el PDeCAT -integrat dins de l'espai de JxCat al Parlament. Fonts de les dues formacions asseguren que la intenció seria confluir conjuntament i que en cap pas es plantegen que hi hagi dues paperetes diferenciades a les urnes.