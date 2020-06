Paga extra per als sanitaris i ingrés mínim vital. HBO retira 'Allò que el vent s’endugué' i avui torna la Lliga: les claus del dia amb Antoni Bassas (11/06/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dijous, 11 de juny del 2020. Avui les pluges seran minses i puntuals en moltes comarques de la costa i del Prelitoral, en canvi al Pirineu i Prepirineu occidentals hi plourà amb ganes, sobretot a última hora i durant la nit. Migdia molt fresc a l'espera que la calor torni diumenge.

1. Dues pagues són notícia de portada avui: El Govern donarà una paga extra als sanitaris per la feinada d’aquests mesos. Serà una paga d’entre 350 i 1.350 euros, en funció de les responsabilitats, que cobraran a l’agost. Els professionals de les residències també tindran una retribució especial, amb un màxim de 900 euros.

I a Madrid, el govern espanyol va aconseguir que el Congrés li aprovés l’ingrés mínim vital, sense cap vot en contra, amb el vot a favor del PP i l'abstenció de VOX. Pablo Iglesias: “És un moment molt especial per a mi. Fa 6 anys, quan va néixer la meva formació política, l’ingrés mínim vital era una de les nostres propostes més importants i ens van dir de tot. És un orgull com a vicepresident defensar avui una mesura que segurament és l’avenç més gran en drets socials al nostre país des que es va aprovar la llei de dependència el 2006”.

La mesura costarà 3.000 milions l’any i es calcula que, a Catalunya, se’n podran beneficiar unes 100.000 famílies.

2. Catalunya va sumar ahir 15 morts –cap a les últimes hores–, i el total de víctimes s’eleva a 12.423.

A Espanya la xifra s’enfila als 27.136 morts, i al món ja en són 408.025. Ahir se’n van comptar uns 3.500. Dels més de 400.000 morts mundials, una quarta part, uns 110.000 són als Estats Units.

3. De mica en mica anem sabent més capacitats d’aquest covid-19. I mireu què expliquem avui: que les persones que tenen grup sanguini A tenen un 50% més de risc de patir insuficiència respiratòria. Les del grup O estarien més protegides. És un estudi fet per més de cent científics de 6 països, entre els quals n’hi ha de l'Hospital Clínic i la Vall d’Hebron. Ho explica en Toni Pou.

4. I sobre els curs escolar a partir del setembre, la ministra d’Educació, Isabel Celaá, va anunciar ahir que plantejarà grups de fins a 20 alumnes per aula, sense distància ni mascareta. El conseller Bargalló va replicar: “El ministeri no té cap capacitat normativa sobre tot això –ni amb estat d’alarma i encara menys sense–. El curs 2020-2021 el programarem des de les nostres competències sanitàries i educatives. Això li toca decidir-ho al govern de la Generalitat”.

5. “Com està ara mateix l’independentisme?” En David Miró ens fa la crònica del debat que ahir a la tarda van mantenir a l’ARA, transmès per Zoom, el Salvador Cardús i el Toni Soler. Resposta: "Està en fase d’hibernació i de mal humor", va dir Soler, i Cardús va recordar que la repressió fa por i el fa estar més callat. Soler va dir que calia una nova estratègia, amb eines i potser personatges nous, i Cardús va deixar una porta oberta: “Jo milito en l’esperança perquè és l’estratègia guanyadora. Vull que passi la independència i espero veure-la”.

6. Mentrestant, a Madrid, en el judici un s’està escatint qui va posar un USB d’origen dubtós amb informació de la família Pujol. El sinistre comissari Villarejo va declarar des de la presó que li va donar un expolicia que treballava com a informàtic per a Método 3.

7. I parlant de policia, els Mossos aparten l’inspector Jordi Arasa de l’ordre públic i els antiavalots. La mesura arriba l’endemà de la condemna a dos anys i 4 mesos de presó per dos delictes de lesions. El més inexplicable és que Arasa fos ascendit a cap de les ARRO de Barcelona fa tres mesos.

8. L’onada global de protestes contra el racisme policial ha portat la plataforma HBO a treure del catàleg Allò que el vent s’endugué. És una mesura temporal que justifica pels seus estereotips racials.

9. I hi ha crides a tombar les estàtues que honoren esclavistes i colonitzadors en diversos punts del món. Una iniciativa que s’ha dut a terme a Anglaterra i a Bèlgica, però també als EUA. A Boston un monument a Colom va aparèixer ahir decapitat. Mentrestant, el germà de George Floyd va ser ahir a Washington, al Congrés dels Estats Units, i va preguntar: “¿Vint dòlars? ¿Això és el que val la vida d’un negre?”

10. En Sebastià Alzamora escriu sobre la retirada de pel·lícules: “El que és perillós socialment és intentar construir una cultura en què no hi hagi confiança en la intel·ligència dels altres (ni tan sols en la dels propis fills) per desxifrar els matisos. Llegir les ficcions, especialment si són d’altres èpoques, amb les mateixes ulleres que els titulars de la premsa del dia, sense voler fer l’esforç de comprendre que no tothom s’expressa de la mateixa manera, ens du com a mínim al ridícul. Però també ens pot arrossegar fins a la uniformitat, fonament de l’autoritarisme”.

11. Aquesta nit, a les 10 tornarà el futbol de Primera Divisió, amb un Sevilla-Betis. El Barça jugarà dissabte a les 10 a Mallorca, i l’Espanyol jugarà dissabte, també, a les 2 de la tarda contra l’Alabès.

Nosaltres tornarem d’aquí uns minuts amb l’anàlisi de l’actualitat. Que tingueu un bon dijous.