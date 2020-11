Un cotxe envaeix el carril contrari al Papiol i mata dos ciclistes

Un cotxe ha envaït aquest migdia el carril contrari de la carretera on circulava al Papiol, al Baix Llobregat, i ha envestit tres ciclistes que hi havia en aquell moment, dos dels quals han mort a causa de l'atropellament. Aquesta és la hipòtesi de l'accident segons la primera investigació que han fet els Mossos d'Esquadra, que ja han detingut el conductor del cotxe per homicidi imprudent. Pel que fa al tercer ciclista, està ferit crític i ha sigut traslladat a l'Hospital de Bellvitge. El conductor, d'uns 80 anys, ha donat negatiu tant a la prova d'alcoholèmia com de drogues i ara la policia investiga si l'home s'hauria adormit al volant. Els dos ciclistes morts a causa de la topada són un home de 66 anys i una dona de 43, tots dos veïns de Rubí.

El sinistre ha passat en un tram amb un revolt de la C-1413a, que té un únic carril de circulació en cada sentit de la marxa, a l'altura de la depuradora de Rubí i del polígon industrial de Santa Rita. Segons el Servei Català de Trànsit, l'avís de l'accident s'ha rebut a les 11.52 h d'aquest diumenge. Les dues víctimes mortals d'aquest migdia fan elevar fins a 97 el nombre de persones que han mort aquest any en sinistres a la xarxa viària interurbana de Catalunya.