París cancel·la les dues pròximes Setmanes de la Moda, previstes per al juny i el juliol

260x366 Imatge d'arxiu d'una desfilada de moda femenina Imatge d'arxiu d'una desfilada de moda femenina

La Federació d'Alta Costura i Moda, organitzadora del calendari de les Setmanes de la Moda a París, ha anunciat la cancel·lació de les seves dues pròximes edicions –la d'home i la d'alta costura–, que s'havien de celebrar inicialment al juny i al juliol. "El consell directiu de la Federació ha decidit que, en les condicions actuals, la Setmana de la Moda de París d'home i la d'alta costura no poden celebrar-se. La Federació treballa activament amb els seus membres per buscar possibles alternatives", indica l'organisme en un comunicat difós per Efe. La decisió es va prendre en vista de l'expansió de la pandèmia del covid-19 i per "garantir la seguretat i la salut de les marques, els seus empleats i tots els treballadors de la indústria", afegeixen.

En aquest sentit es veuran afectades totes les marques que presentaven les seves propostes a la passarel·la masculina, on havien de mostrar les col·leccions primavera-estiu 2021 –prevista del 23 al 28 de juny– i la d'alta costura, amb la línia tardor-hivern 2020/21 –del 5 al 9 de juliol. Ja al març, durant la celebració de les col·leccions de dona tardor-hivern 2020/21, les desfilades es van veure sacsejades per l'epidèmia a la Xina, que va obligar a cancel·lar una desena de desfilades a París, on, a més, es va veure reduïda l'afluència de convidats.

Pel que fa a Milà, l'epidèmia a la Llombardia es va declarar en paral·lel al tancament de la seva passarel·la, cosa que va portar a dissenyadors com Giorgio Armani a prendre decisions radicals i inèdites en aquesta indústria, com presentar la seva col·lecció sense convidats. A més, altres firmes, com Chanel, amb desfilades organitzades fora dels circuits oficials, com el de la col·lecció Creuer, prevista en principi per al maig a Capri, també han hagut d'anul·lar els seus plans. A França, amb 3.024 morts, les autoritats han prolongat dues setmanes el confinament, fins al 15 d'abril.