Talls a les línies L1 i L3 del metro per les fortes pluges

El pla Inuncat està en prealerta per la previsió de pluges intenses d'aquest dimarts. Protecció Civil demana precaució en els desplaçaments de primera hora cap a la feina i l'escola. De fet, al Barcelonès ja han caigut més de 35 litres per metre quadrat en mitja hora. La tempesta intensa pot afectar el Garraf, el Baix Llobregat i el Maresme.

Les pluges s'entreveuen molt irregulars i intermitents, però en alguns moments podrien descarregar amb intensitat forta i deixar acumulacions de 30 o 40 l/m 2 en poca estona. Entre avui i demà és possible que en alguns indrets s'hi acumulin més de 100 l/m 2, això podria passar tant en punts de la costa com en sectors de les Guilleries, del Collsacabra, del Pirineu oriental o de la serra de l'Albera.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) alerta que hi ha un temps d'espera superior a l'habitual a les línies de bus per complicacions del trànsit. Part de la L2 del metro ha quedat sense servei entre Universitat i Paral·lel, encara que ja s'ha normalitzat, i hi ha incidències a la L1, sense servei entre Can Serra i Plaça de Sants. A la plaça Espanya s'han tancat els accessos d'aquesta línia, però s'hi pot accedir pels que corresponen a la L3. La L5 ha hagut d'interrompre el servei entre Collblanc i Sants Estació, i s'ha establert un servei alternatiu en autobús fins que s'ha recuperat la normalitat, a dos quarts de dotze. Pel que fa a la L3, els trens no paren a l'estació Paral·lel, en sentit Zona Universitària.



A la ronda de Dalt hi ha cues, sobretot al Nus de la Trinitat-Esplugues en sentit Llobregat i també al tram Esplugues - Sant Gervasi en direcció Trinitat. La pluja també ha inundat un tram de la ronda Litoral en sentit Besòs, i la circulació s'ha restablert a mig matí. Temporalment s 'ha hagut d'aturar el funicular de Montjuïc a causa de la pluja intensa que ha caigut a la zona portuària, i a partir de les 11 s'ha restablert.



Barcelonins esperen l'autobús al carrer Urgell / FRANCESC MELCION

Entre les 9 h i les 10 h, els Bombers de la Generalitat han rebut 37 avisos relacionats amb la pluja, d'aquests, 34 a l'Hospitalet de Llobregat, principalment per baixos i garatges inundats, i acumulació d'aigua a la via. En total han fet una seixantena de sortides.



Consulteu aquí la previsió meteorològica.