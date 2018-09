El Suprem demana justificar perquè el violador de l'Eixample podrà tenir permisos en cinc anys

El Tribunal Suprem ha demanat a l'Audiència de Barcelona que justifiqui perquè el violador de l'Eixample - condemnat a 66 anys de presó- podrà començar a tenir permisos penitenciaris d'aquí cinc anys i no en un termini de 17 anys, com havien demanat les acusacions. La interlocutòria no modifica però la sentència del tribunal barceloní.

El condemnat complirà un màxim de 20 anys entre reixes. Els permisos penitenciaris es concedeixen a partir del moment que l'intern ha complert la quarta part de la condemna, però el Codi Penal permet escollir si aquest termini s'ha de calcular sobre el màxim d'anys de compliment o bé sobre el total de la pena. En aquest sentit, l'Audiència de Barcelona es va decantar per contar sobre el màxim de temps entre reixes i va establir que els beneficis penitenciaris es concedissin a partir dels cinc anys i no dels 17, com li demanaven les acusacions.

Argument insuficient

L'Audiència de Barcelona argumentava en la seva sentència que esperar 17 anys per concedir permisos al condemnat era "intolerable" perquè la presó ha d'estar orientada "a la reeducació i a la reinserció social". El Suprem considera que aquest argument és insuficient i demana al tribunal que raoni de manera més motivada la seva decisió.

L'alt tribunal assegura que comparteix el raonament de l'Audiència sobre la necessitat que es complexi i la reinserció de l'intern però considera que els magistrats van fer "una afirmació general que condueix a negar la possibilitat d'aplicar la norma en els casos més greus". Recorda que el Codi Penal permet calcular els beneficis penitenciaris tenint en compte la totalitat de la pena i no el temps màxim que un intern estarà a la presó.

Segons el Suprem, la norma pretén que el reclús no abandoni el centre penitenciari "fins que compleixi la pena en la seva totalitat o fins que existeixi un pronòstic favorable de reinserció social". "Pot discrepar-se d'aquesta orientació, però és la conseqüència que es deriva de l'aplicació de la norma", conclou la Sala, que recorda que si es dubta sobre la inconstitucionalitat d'una llei, cal acudir al Tribunal Constitucional i no a la seva "inaplicació".