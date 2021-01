Torra insta a decretar un nou confinament domiciliari

L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha emès avui un comunicat en què, davant de la "gravíssima evolució de la pandèmia", demana a Govern i partits que posin damunt la taula un confinament domiciliari i la restricció absoluta de la mobilitat fora dels serveis essencials. Defensa tornar al model aplicat durant la primera onada. "És molt millor una aturada dràstica i total que afecti a tothom que no pas una lenta agonia que perjudica sempre els mateixos sectors", assegura. Torra demana deixar de banda l'estudi de possibles "rèdits electorals" mentre el covid-19 avança "sense aturador i sega moltes vides cada dia".

La primera a reaccionar a la petició ha sigut la portaveu del Govern en funcions, Meritxell Budó, que ha assegurat que no preveuen per ara un confinament domiciliari a Catalunya, tot i que ha defensat que sí que creu que l'Estat l'haurà de decretar "a curt termini", ja sigui en general o per territoris. "No sé què estan esperant per fer-ho", ha remarcat Budó en declaracions a la Cadena SER Catalunya. La consellera ha recordat que Catalunya no té competències per imposar aquesta mesura.

El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, al seu torn, ha reiterat en una entrevista a TV3 que "el Govern no pot prendre la decisió d'imposar el confinament domiciliari perquè és competència de l'Estat". "Si ho demanem serà seguint els criteris de Salut Pública i no s'ha posat sobre la taula", ha revelat després de remarcar que també requereix unes compensacions.

En el seu escrit, Torra defensa que les dades de la tercera onada obliguen a prendre decisions "dràstiques" i sense demora: "L'increment de les corbes de contagi és exponencial i no es pot esperar ni un dia més a restringir al màxim la mobilitat de la població per protegir-ne la salut i la vida". Assegura que la seva experiència al capdavant de la gestió de la crisi sanitària –fins que va ser inhabilitat– li ensenya que sempre cal avançar-se amb les "mesures més valentes i severes" per frenar una expansió com la que estem vivint.

Atac a Illa

També assenyala directament la gestió del ministre de Sanitat, Salvador Illa, quan assegura que no poden prevaldre els càlculs d'un ministre del govern espanyol "que està més pendent de la cursa electoral que no pas de prendre les decisions necessàries o de permetre que el govern de Catalunya les pugui prendre". "Qualsevol actitud i voluntat que no sigui ara la de protegir els nostres ciutadans de la pandèmia és un error gravíssim", defensa.

També el president del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, ha constatat a les xarxes socials que l'escenari europeu empitjora i ha tornat a demanar restringir més les mesures de contactes i mobilitat, arribant fins i tot a un confinament "intens i curt". Ha afegit que qui té competències per fer-ho és el govern espanyol i ha defensat que seria "raonable" perquè la situació sanitària és "crítica". Padrós ha defensat, però, que, al mateix temps, cal compensar econòmicament els sectors afectats.