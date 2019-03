La Vall d'Hebron instal·la l'accelerador de radioteràpia més modern d'Espanya

L'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha instal·lat l'accelerador de radioteràpia Halcyon a Espanya, el més innovador, gràcies a la Fundació Amancio Ortega, que ha donat en total set milions d'euros en tecnologia punta per a la compra de tres equips per lluitar contra el càncer.

Aquest accelerador de radioteràpia és el primer equip instal·lat a la Vall d'Hebron i ja va començar a treballar la setmana passada, amb tractaments d'alta precisió, d'una manera molt ràpida i segura i amb una alta qualitat d'imatge.

Els doctors Jordi Giralt i Mercè Beltran, caps del servei d'oncologia radioteràpica i del servei de física i protecció radiològica, respectivament, han explicat aquest dilluns en roda de premsa que l'accelerador és el més modern en el seu camp, ja que distribueix les dosis de radiació idònies per als tractaments de radioteràpia d'intensitat moderada (IMRT) i arcoteràpia volumètrica d'intensitat modulada (VMAT).

"Amb aquesta màquina podem administrar altes dosis de radiació en els tumors aplicant nivells baixos de dosis en els teixits sans, cosa que redueix els efectes secundaris del tractament", ha indicat Beltran.

Francisco Rubio, que té càncer de pròstata, ha sigut dels primers pacients a ser tractats amb la nova tecnologia instal·lada a la Vall d'Hebron i aquest dilluns ha dit als periodistes, després de la seva sessió de radioteràpia, que "és còmoda, ràpida" i que només triga vuit minuts, a diferència dels 25 minuts que tardava a rebre el tractament la seva dona, que també va estar malalta de càncer.

"Ho hauria de fer més gent de la que pot fer-ho", ha dit quan se li ha preguntat què li semblava que aquesta nova tecnologia hagi sigut possible gràcies a la donació de l'empresari Amancio Ortega.

Una novetat d'aquest nou accelerador de radioteràpia és que inclou un sistema de control d'imatge obligatori, ja que cada dia pren una imatge del pacient col·locat a la taula de tractament abans d'administrar la dosi de radiació.

"En pocs segons, Halcyon compara la imatge del tractament planificat amb la imatge real del dia i aplica automàticament els desplaçaments necessaris perquè el pacient rebi la radioteràpia al lloc calculat", ha precisat la doctora Beltran.

Unes 450 persones malaltes de càncer a l'any es podran tractar amb el nou accelerador a la Vall d'Hebron, que es dedicarà a pacients amb tumors a la zona pèlvica, com de pròstata i els ginecològics, a més de càncers de pulmó.

La sala o búnquer, com l'anomenen les persones que hi treballen, en la qual està instal·lada la nova tecnologia ha sigut adaptada especialment i s'han fet, a més, dues falses finestres de sostre que simulen un cel amb núvols, si el tractament es rep al matí, o amb estrelles, si és de nit, per evitar la sensació de claustrofòbia que pot causar estar en aquest lloc, ha explicat la doctora Beltran.

Giralt ha indicat, en aquest sentit, que "s'ha creat un ambient més amigable instal·lant aquestes lluminàries que reprodueixen la llum del dia": "Uns detalls que són importants per donar confort als pacients, especialment quan tractem nens".

La Vall d'Hebron incorporarà abans de final d'any dues màquines més gràcies a la donació de la Fundació Amancio Ortega, una per tractar tumors infantils amb una màxima precisió i una altra per al càncer de mama.

El director general de la Fundació, Raúl Ortega, que no és familiar d'Amancio Ortega, ha acudit avui a l'Hospital de la Vall d'Hebron per tractar amb els metges la gestió de la donació, tot i que ha declinat fer declaracions a la premsa.