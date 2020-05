Barcelona tallarà el trànsit en grans espais els caps de setmana

Barcelona continua desplegant accions per guanyar espai per al vianant i, de retruc, treure'l al trànsit, ara que cal més distància entre persones per caminar i que les passejades es concentren en franques horàries. La ciutat restringirà la circulació de cotxes durant els caps de setmana en grans espais com la muntanya de Montjuïc, on es tallaran tots els accessos, i també en vies transitades com Gran de Gràcia, la Via Laietana, l'avinguda Litoral, Fabra i Puig- Onze de Setembre, Creu Coberta i el passeig de Sant Joan-Pi i Margall. La mesura que han anunciat aquest divendres la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, i l'arquitecte en cap, Xavier Matilla, es començarà a aplicar aquest mateix dissabte i se sumarà a accions com la de tallar al trànsit trams dels laterals de la Gran Via i la Diagonal o a la de fer créixer les voreres en carrers com Consell de Cent o la mateixa Vila Laietana. La ciutat ja tallava,de fet, 51 vies a diari, entre les nou del matí i les nou de la nit.

Els talls de cap de setmana començaran el dissabtes a les nou del matí i es mantindran fins a les nou de la nit de diumenge. La mesura es repetirà cada setmana fins a finals de juny, tot i que govern no descarta prolongar-ho perquè, de fet, ja havia impulsat talls de diumenge en vies com el carrer Aragó. Es decidirà, asseguren, en funció de com avancin les fases de desconfinament. Els talls s'aplicaran també els dos dies festius que queden dins d'aquest període.

A l'hora de seleccionar els set grans àmbits en els que s'actua, el govern municipal ha valorat aspectes com que ja siguin espais que concentren molts veïns per passejar-hi o fer-hi esport o que siguin vies d'enllaç entre llocs amb molta afluència i que, per tant, puguin funcionar com a corredors, tant verticals com horitzontals. S'ha intentat, també, que la tria esquitxés el conjunt de la ciutat, després de les crítiques que va generar el primer paquet d'actuacions, que estava molt centrat en la zona centre. Sobretot, a l'Eixample.

Amb el conjunt de talls es guanyen ara 12 quilòmetres lineals per al passeig. El punt el tall és més llarg és l'avinguda Fabra i Puig i el carrer Onze de Setembre, que sumen 2,8 quilòmetres i 72.800 metres quadrats lliures de trànsit. On es guanya més espai lliure, però, és a Pi i Margall i passeig de Sant Joan: 121.000 metres quadrats. L'objectiu de la mesura, segons Sanz, és garantir "itineraris segurs" i avançar en la transformació de la ciutat en la línia de fer front a la contaminació i fer-la més amable per als veïns. El concepte d''itineraris' explica la manera de prioritzar l'espai púbic a favor del vianant i la bici, segons ha detallat l'arquitecte en cap, que ha remarcat que són un avenç per deixar de veure la ciutat com una suma de discontinuïtats.

Ara, segons el govern, tots els veïns tindran a prop emplaçaments habilitats per fer esport o passejar. Sanz ha remarcat que la muntanya de Montjuïc passarà a ser un gran lloc verd, lliure de cotxes, on fer-hi esport i que no es descarta que al mesura s'acabi aplicant també els dies laborables. A l'avinguda Litoral també s'hi vol potenciar l'espai per fer esport, passejar o instil·lar-hi terrasses. El canvi de l'espai públic serà "espectacular" a parer de la responsable d'Urbanisme.

Els talls del trànsit es faran amb tanques i senyalitzacions viàries, i només es permetrà el pas a residents, serveis i distribució urbana de mercaderies. La mesura afectarà diverses línies d’autobús i, pe això, en alguns casos, com els eixos de Fabra i Puig i de Pi i Margall, s'habilitarà el pas del transport públic per carrers transversals.

En el cas del'avinguda Litoral, el tall anirà acompanyat de mesures per recuperar els aparcaments del carrer com a espais lliures. Ahir ja es va iniciar el tancament dels aparcaments corresponents a les platges de Nova Icària, Bogatell, Mar Bella, Nova Mar Bella i Llevant.

En total, les mesures que ja s'havien desplegat i els talls de cap de setmana sumen 501.756 metres quadrats guanyats per al passeig. L'Ajuntament,a més, també té previst treure carrils de circulació i pales d'aparcament per permetre el creixement de les terrasses de bars i restaurants, que hauran de restringir el seu aforament amb les noves mesures de seguretat.