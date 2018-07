Cacera de burilles, el residu més tòxic dels que infesten les platges de Barcelona

A Espanya es consumeixen 50.000 milions de cigarretes cada any, segons l'ONG Seas at Risk, i milions de burilles acaben abandonades a l'entorn. Les restes de cigarreta són l'element contaminant més habitual a les platges, juntament amb els plàstics d'un sol ús. Una iniciativa global es proposa aquest dissabte conscienciar sobre els riscos que suposa aquest residu tòxic i no biodegradable a través d'una macrobatuda per recollir fins a un milió de burilles al llarg del litoral de Barcelona.

L'operatiu ha començat a les deu del matí i acabarà a les set de la tarda amb una "escultura de la vergonya" a tocar de l'Espigó del Gas, segons ha explicat la plataforma impulsora de la batuda, 'No más colillas en el suelo', que compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Els grups de voluntaris van equipats amb guants i ampolles de plàstic grans que quedaran plenes de burilles.

Cacera a les burilles, el residu més tòxic que infesta la platges de Barcelona / ACN

"Tant fumadors com no fumadors compartim un mateix principi: tots volem viure en una ciutat neta, maca i no contaminada", han assenyalat des de l'organització. L'acció antiburilles es repeteix avui en diverses ciutats d'arreu del món, des de Colòmbia a Mèxic passant per l'Argentina i l'Equador.