Una mostra de sang detecta precoçment el risc de patir càncer de mama

Una de cada vuit dones desenvoluparà càncer de mama invasiu al llarg de la seva vida a l'Estat. I ara el risc de patir-lo es pot detectar precoçment mitjançant una mostra de sang. Això és el que han constatat una quinzena d'investigadors de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona quan han identificat fins a cinc biomarcadors que revelen la possible formació d'aquests tumors abans que existeixin. D'aquesta manera, aquests patrons també permeten fer seguiments més exhaustius i millorar la supervivència de les pacients de càncer de mama. En l'estudi, a més del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), hi han participat el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), el CAP Vallcarca-Sant Gervasi de Barcelona, l'Institut Oncològic IOB i la Clínica Universitària de Navarra.

Els investigadors han identificat un conjunt de cinc biomarcadors en sang, coneguts com microRNAs, que permeten conèixer el risc personalitzat de desenvolupar càncer de mama. Els microRNAs són un tipus de petites molècules que s'encarreguen d'inactivar alguns gens i impedir que s'expressin algunes proteïnes a les cèl·lules. En estudis previs ja s'ha demostrat la seva relació amb el desenvolupament de determinats tipus de càncer, però fins ara no existia un model de predicció de risc precís de càncer de mama, segons indica la cap del grup de Recerca Biomèdica amb Cèl·lules Mare de Càncer del VHIR, Matilde Lleonart.

L'objectiu de l'estudi era trobar eines per detectar el càncer a nivell molecular abans que n'apareguin els símptomes o abans que es pugui detectar mitjançant les proves convencionals. Lleonart assegura que "trobar aquestes alteracions moleculars a la sang d'una pacient significa que hi ha algun canvi en alguna cèl·lula, però no sempre té implicacions clíniques". És possible, de fet, que mai es desenvolupin signes ni símptomes de la malaltia, que és el que té un impacte en la vida quotidiana, segons la investigadora.

"Signatura molecular"

Els investigadors van obtenir teixit tumoral i normal, així com sèrum de 96 pacients amb càncer de mama que es va comparar amb el sèrum de 92 pacients sanes. En totes elles es van analitzar fins a 30 microRNAs que en estudis previs s'havia observat que eren capaços de diferenciar teixit normal i teixit tumoral. "D'entre tots els microRNAs que vam estudiar, en vam identificar cinc que, segons els seus nivells d'expressió, ens permetien saber si una mostra de sèrum determinada pertanyia a una pacient control o a una amb càncer, i es va formar així una signatura molecular capaç de predir el càncer de mama", explica Lleonart. Es tracta de les miR-125b, miR-29c, miR-16, miR-1260 i miR-451.

En funció de si els nivells de cadascun dels microRNAs són més o menys elevats, hi ha més o menys risc que la pacient desenvolupi càncer de mama. "Aquesta signatura molecular podria predir, per tant, a quins pacients se'ls hauria de realitzar un seguiment més exhaustiu que es podria dur a terme mitjançant ecografies, que són menys agressives i impliquen menys risc per radiació que altres tècniques com les mamografies", resumeix la investigadora.

Aquesta eina va ser validada posteriorment pels mateixos investigadors amb mostres d'un altre grup de 20 pacients de càncer de mama i 60 dones voluntàries sanes. Van comprovar que aquesta signatura molecular té una exactitud del 86%, una sensibilitat del 100% i una especificitat del 81%. Per tant, la metodologia no té falsos negatius. "Totes les dones amb càncer obtenen el patró de microRNAs que esperem per a pacients amb càncer", destaca Lleonart. Entre les voluntàries sanes, onze van obtenir aquest patró (un 18,3%) que correspondria a un major risc de desenvolupar càncer en el futur, de manera que haurien de ser objecte d'un seguiment exhaustiu en els pròxims anys.