Absolta Tamara Carrasco, les discoteques ja poden obrir sense ball fins a les tres, i el Barça és a menys de mil firmes per a la censura de Bartomeu: les claus del dia, amb Antoni Bassas (07/10/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimecres, 7 d’octubre del 2020. Miquel Bernis, deixa’m endevinar-ho: fresca al matí i caloreta al migdia? “Gairebé ni fresca al matí, perquè avui a primera hora la temperatura era fins a 10 graus més alta que ahir en alguns punts. Avui serà un dia mig ennuvolat, sobretot a la costa i al prelitoral, on de matinada o demà al matí fins i tot es podrien escapar algunes pluges minses”.

1. Ni terrorisme, ni desordres públics, ni intenció de causar-ne. La primera gran causa contra els CDR per terrorisme, que va implicar la detenció de Tamara Carrasco, ha quedat en no res als jutjats, tot i que a ella li ha suposat mesures tan dures com la detenció i el trasllat als calabossos de l’Audiència Nacional i un confinament de més d’un any al seu municipi. Entre el moment que la van detenir i l'absolució d'ahir han passat dos anys i mig. La jutge ha dit que és poc seriós que en una investigació policial per delictes tan greus com terrorisme, rebel·lió i sedició no s’indiqui la font per la qual es va obtenir un missatge que és la base de tota la investigació.

Vegin aquests dos moments del judici, fa uns dies. Preguntes del fiscal i de la defensa al representant de la Guàrdia Civil. Salellas pregunta: “Com que vostè és el secretari de l’atestat, recorda si va adjuntar aquesta acta? Si és que existia”. I la Guàrdia civil: “No ho recordo”. El fiscal replica: “Com i d’on s’obté aquest àudio?” I la Guàrdia civil: “Ara mateix no recordo d’on l’obtenim”.

Per això ens preguntem avui a l’editorial del diari qui demanarà perdó a Tamara Carrasco. I en aquesta pàgina, Marc Toro fa una recull de les acusacions contra el moviment independentista, que es desinflen amb el pas del temps.

De fet, s’espera de manera imminent la sentència del judici al major dels Mossos Josep Lluís Trapero, que està entre la desobediència i l'absolució i, per tant, no aniria a la presó. I per cert, el Tribunal Constitucional manté la inhabilitació del president Quim Torra.

L’alt tribunal va desestimar ahir la petició de la defensa de suspendre de manera cautelar la sentència del Tribunal Suprem que va confirmar la setmana passada la inhabilitació del cap de l’executiu. Els magistrats van recordar que la pena d’inhabilitació ja s’ha fet “efectiva” (recordin que Junts i Esquerra van acordar els mecanismes de substitució).

Per tot plegat, quan van preguntar a la consellera Budó sobre la visita al rei de demà passat a Barcelona, va dir: “L'únic que el govern de Catalunya espera del rei dels espanyols és que es disculpi pel seu discurs partidari i incendiari del dia 3 d'octubre d’ara fa 3 anys i, per tant, en els actes on hi hagi presència del rei dels espanyols nosaltres no hi serem presents”

I recordaran una carta oberta d’Isabel Turull, germana del conseller a la presó, dirigida al cardenal Omella sobre el fet que no ha anat a veure els presos polítics a la presó i que va firmar un comunicat de suport a Joan Carles I. Doncs bé, ahir Omella va contestar: "Els bisbes només visiten les presons de la seva diòcesi"

2. La Generalitat va aprovar ahir que les discoteques, les sales de concerts i altres locals d’oci nocturn puguin obrir a partir d’avui sense pista de ball fins a les tres de la matinada. L’hora límit d’admissió de clients seran les dues. Argimon va dir: “Penso que l’oci regulat ens ajudarà a disminuir, esperem, aquest oci no regulat i que des del punt de vista epidemiològic ens permetrà una traçabilitat”

I avui publiquem una pàgina d’aquelles de retallar i guardar: distingeix el covid de la grip i el refredat comú. Ja avancem que no hi ha indicadors inequívocs però que alguns símptomes poden donar pistes: si hi ha esternuts, mocs i ulls plorosos no és covid-19, probablement.

3. Un problema que la pandèmia està agreujant: només un 24% dels joves d’entre 16 i 29 anys poden emancipar-se a Catalunya. Es tracta de la xifra més baixa de la història. Només 1 de cada 4. Les dades encara són més greus a Espanya, on poc més del 19% dels joves d’aquesta edat viuen de manera independent, mentre que el 2008, just abans que esclatés la bombolla immobiliària, la xifra arribava al 32%. Ara mateix a Europa la mitjana és del 31%. Els joves destinen un 120% de la seva capacitat adquisitiva a pagar el lloguer.

Per això és una bona notícia que el consell de ministres aprovés ahir un límit de despesa de l’administració pública de 196.000 milions, un 53,7% més en comparació amb el límit de despesa que hi havia quan Sánchez va entrar al govern. És el sostre de despesa més alt de la història i suposa una resposta política i econòmica completament diferent a la crisi financera del 2008, que va ser austeritat i retallades. La pandèmia, però, ha dinamitat aquell paradigma i ara Europa, i, per tant, Espanya, ha optat perquè la recuperació es basi en regles expansives de l’augment de la despesa pública.

4. A les pàgines d’opinió tenim un article del filòsof Ferran Sáez Mateu sobre l’educació del caràcter de la canalla. Diu que hem passat d’“els nens no ploren” al “tots hauríem de plorar” i que això provoca la fragilitat d’una generació que sembla incapaç d’admetre l’existència no ja de l’adversitat, sinó fins i tot de contrarietats irrisòries.

5. I als Esports, aquesta nit Rafael Nadal s’ha classificat per a les semifinals de Roland Garros. Era de nit, feia fred a París i el manacorí ha necessitat tres sets. A la final de la NBA, els Lakers han guanyat els Miami Heat (96-102). Els californians dominen la final per 3 a 1 i sónn a una victòria d’aconseguir el títol.

I avui publiquem aquesta entrevista a l’impulsor de la moció de censura, Jordi Farré, perquè la moció està a menys de mil validacions de tirar endavant. Ja n’han donat per bones 15.557 i en calen 16.520. Si no hi ha cap sorpresa majúscula, avui es confirmarà que el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, haurà de ratificar el seu mandat a les urnes. Això si no dimiteix abans. Queden 3.715 butlletes pendents de comprovar, de les quals només cal que 964 siguin bones perquè la moció de censura prosperi.

Fins aquí les claus del dia, tornem més tard amb l’anàlisi de l’actualitat.