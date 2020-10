El toc de queda a Espanya es debatrà aquesta tarda; la sentència absolutòria de Trapero contradiu el Suprem; el Papa, a favor de la unió civil dels homosexuals: les claus del dia, amb Antoni Bassas (22/10/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dijous 22 d’octubre del 2020. Continua fent calor. La temperatura començarà a baixar a partir de dissabte, però el fred de debò no tornarà fins dilluns. A mig matí s'aturaran els plugims en comarques de la meitat oest, però avançada la tarda tornarà a ploure amb fang, i en aquest cas les precipitacions també arribaran a la costa.

1. Avui el govern espanyol pot decretar el toc de queda. Aquesta tarda, a les 16 h, hi haurà una reunió telemàtica del Consell Interterritorial de Salut, o sigui, del ministeri i totes les comunitats autònomes, i s'hi discutirà la possibilitat d’establir restriccions addicionals, entre les quals no es descarta el toc de queda. Faltaria saber-ne els detalls, com ara de quina hora a quina hora. Però és una possibilitat molt certa que durant quinze dies o més no poguem sortir a la nit.

2. La lectura de les 96 pàgines de la sentència absolutòria al major Trapero i la cúpula dels Mossos és fascinant. Constitueix una alenada d’equanimitat enmig del desert d’’“A por ellos!” en què l’estat espanyol ha transformat l’administració de la justícia. O sigui, el que perseguia la Fiscalia era dir: si no hi havia càrregues policials contra els votants és que una policia no estava complint l'ordre judicial d’impedir el referèndum. El que diu la sentència és que una policia que fa servir la mediació i que davant de dos milions de persones s’estima més no causar danys majors està complint les ordres de la justícia, està posant els mitjans escaients i està aplicant la jurisprudència de la UE quan hi ha drets en col·lisió.

L’absolució de Trapero contradiu la sentència del Procés del Suprem. ¿I com va anar, que l’absolguessin? Ernesto Ekaizer, que deu haver estat fent trucades, ha explicat que el magistrat ponent, Ramón Sáez, va convèncer Francisco Vieira de l’absolució. A l’altre extrem de la interpretació dels fets, Concepción Espejel, la presidenta del tribunal, volia condemnar per sedició. Vieira era partidari de la desobediència i, si s’hagués mantingut ferm en aquesta opció, haguessin desempatat votant els dos posicionaments més favorables a l’acusat (absolució i desobediència), cosa que hauria obligat Espejel a votar per una desobediència en la qual no creia. Davant d'aquest carreró sense sortida, Vieira va acabar donant suport a l’absolució que propugnava Sáez.

Qui és el magistrat Sáez? Doncs aquest senyor. Es veu que té l’hàbit de caminar una hora cada dia, sobretot en la tranquil·litat de la nit. No fa gaire va dir: "En un sentència l’estil ha de ser senzill i cuidat des del punt de vista gramatical i sintàctic, i també elegant. Cal buscar la brevetat mitjançant la síntesi, sense comprometre el deure de motivar cadascuna de les decisions”.

Esther Jiménez Salinas escriu avui que Sáez ha dedicat molts anys a investigar la justícia universal i els crims internacionals, els drets de les minories i els estrangers. “Sovint em pregunto com és que mai no ha arribat al Tribunal Suprem”.

Tornarà Trapero a dirigir els Mossos? Respon el conseller d’Interior, Miquel Sàmper: "El que pretenem és que el major Trapero, la intendent Laplana i tota la cúpula de Mossos, d'Interior, es recuperin del que han estat tres anys d'autèntic dolor personal. No hi ha, en cap cas, cap solució, ni parlada, ni pactada, ni tan sols pensada. Un cop estiguin recuperats parlaré amb tots del que ha de ser el seu futur professional".

Un dels absolts ha estat Pere Soler, terrassenc que va ser director general dels Mossos d'Esquadra durant la tardor del 2017. Ha dit a l’ARA: “Em vaig enfadar molt amb el pla de Trapero per detenir el Govern. No li havia manat ningú i eren els seus comandaments orgànics. Tot el cos de comissaris sabia que el Govern va estar a punt de convocar eleccions i que, si no, s’acatava el 155. Em va doldre pel Govern i pel president”.

3. Avui es votarà la moció de censura de Vox al govern de Pedro Sánchez. Sortirà que no. Encara no sabem què votarà el PP. Pedro Sánchez va argumentar tot això: “Vostè odia Espanya tal com es. El que vostè anomena patriotisme és nacionalisme exasperat. No li interessa la llibertat dels ciutadans. Només li interesa l'homogeneïtzació cultural de la societat i la supressió de qualsevol diferència. A un patriota no li sobren la meitat dels compatriotes com li sobren a vostè. Avui no convencerà, com tampoc vencerà. I la democràcia espanyola expressarà amb el seu vot el mateix desig que han manifestat els espanyols en cada dificultat històrica a què s’han vist abocats. Avançar i no retrocedir”.

Però tot el que s’ha de saber d’aquesta actuació de Vox ho va dir ahir, en pocs segons, Aitor Esteban, portaveu del PNB: “Amb aquesta inicitiva només busca minuts de televisió. Declara que el règim de Franco va ser millor que l’actual. Un candidat la seva proposta de govern del qual consisteix en il·legalitzar els que no li agraden, inclòs el meu propi partit. Abascal no és un candidat. És el no candidat. El PNB no contribuirà a donar protagonisme a aquest despropòsit de moció”.

4. Ja és oficial. El president del Parlament, Roger Torrent, va comunicar ahir al ple que no hi ha cap candidat possible per fer una sessió d'investidura per substituir Quim Torra, el president de la Generalitat inhabilitat el mes passat. Aquesta comunicació formal va fer que s’activés oficialment el compte enrere cap a les eleccions catalanes del 14 de febrer.

5. Adeu oficial amb honors al mestre degollat a França, Samuel Paty. “Assassinat per haver decidit ensenyar als seus alumnes a esdevenir ciutadans”, resumia el president Emmanuel Macron durant la cerimònia, que per primera vegada es va celebrar a la universitat, a la Sorbona.

6. El papa Francesc ha defensat les unions civils entre persones del mateix sexe perquè les parelles gais puguin estar protegides jurídicament. “Les persones homosexuals tenen dret a estar en una família. Són fills de Déu i tenen dret a una família. No es pot fer fora de la família ningú ni fer-li la vida impossible per això. El que hem de fer és una llei de convivència civil. Tenen dret a estar coberts legalment”, diu el pontífex en una entrevista en un documental que es va estrenar ahir al Festival de Cinema de Roma. Tot i que evita dir matrimoni, el papa Bergoglio trenca un tabú eclesiàstic amb el seu gest, impossible d’esperar fa deu o vint anys.

7. Dissabte a les 16 h, Barça-Madrid al Camp Nou. Ahir el Madrid va tornar a perdre a casa, en partit de Champions, 2-3 contra el Xakhtar Donetsk. El Madrid perdia 0-3 a la mitja part. Al final, Zidane feia cara d’amoinat: “Em desagrada pels jugadors perquè al final m’han fet guanyar moltes coses. I al final és un mal partit i no es mereixen tot això, però això és el futbol, s’ha d’aguantar i s’ha de pensar que avui és gris i demà sortirà el sol”.

I el vot de censura a Bartomeu? La data de l’1 i el 2 de novembre segueix sense ser definitiva, ja que els protocols presentats pel club al govern de la Generalitat encara no tenen la llum verda de l’executiu català. Cal ampliar els punts de votació i garanties que no hi haurà aglomeracions, evitant les cues i prioritzant que els socis que vagin a votar ho facin en diferents hores, entre altres mesures. Des de l’entitat blaugrana argumenten que necessiten més temps per poder ampliar els protocols amb els nous requeriments. Des del club, a més a més, asseguren a l’ARA que han fet una enquesta als socis amb uns resultats que no van voler revelar però que els fan ser “molt optimistes” sobre el vot de censura.

Fins aquí les claus del dia. Tornem més tard amb l’anàlisi.