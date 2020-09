Pere Aragonès es converteix en president substitut, Illa pacta amb Madrid restriccions per tot Espanya, el debat Trump-Biden ha sigut un desori i Messi demana unitat: les claus del dia, amb Antoni Bassas (30/09/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimecres, 30 de setembre del 2020. Farà un dia com el d’ahir, però amb una mica més de calor al migdia. El sol predominarà només amb alguns núvols prims a la meitat sud de Catalunya. Demà serà el dia més càlid de la setmana, però divendres el pas d'una profunda borrasca obrirà les portes al fred altra vegada.

1. Pere Aragonès ha convocat avui a les nou del matí un consell executiu extraordinari per aprovar el decret que el doti dels poders de president suplent i inaugurar així la nova etapa d’interinatge a la Generalitat. Serà la primera reunió de Govern sense el fins ara president, Quim Torra, i, com a gest simbòlic, la seva cadira estarà buida.

El Govern havia considerat requisit necessari que el Butlletí Oficial de l’Estat i el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publiquessin el cessament del president per procedir a la seva substitució pel vicepresident, Pere Aragonès. La Moncloa, però, va considerar ahir que no calia, perquè era una sentència. D’aquesta manera, el rei Felip de Borbó i el president Sánchez s’estalvien firmar el cessament del president de la Generalitat.

Per cert que podeu llegir un article del catedràtic Javier Pérez Royo, amb un títol prou clar: “Una sentència infame”. Diu Pérez Royo: “És evident que el president Torra es va negar a donar compliment a una ordre de la JEC, però també ho és que amb això no va cometre cap delicte. Perquè fos delicte, el president Torra hauria d’haver rebut una ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que li imposés el compliment d’aquesta obligació. Això és una cosa que els magistrats del TS no poden no saber. Forma part dels coneixements elementals que s’adquireixen en l’estudi de la llicenciatura”.

2. Segur que recorden allò de “Madrid és Espanya dins d'Espanya. Què és Madrid si no és Espanya?” de la presidenta regional madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. Doncs ahir es va fer realitat.

Un principi d’acord entre els governs espanyol i madrileny preveu que en els municipis de més de 100.000 habitants de tot Espanya s’estableixi un criteri “homogeni” per aplicar restriccions. D’aquesta manera va explicar-ho ahir al vespre el ministre Illa: “Demà proposaré al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut una acció coordinada de salut pública, mitjançant la qual tots els municipis amb més de 100.000 habitants prenguin mesures, que detallarem demà. Mesures de limitació de la mobilitat i dels contactes socials, d’aforaments i d’horaris i de reforç de les capacitats de les diferents comunitats autònomes”. Caldrà que la proposta s’aprovi en la reunió del Consell Interterritorial de Salut previst per avui.

Justament ahir, el secretari de Salut Pública, el doctor Josep Maria Argimon, va explotar amb un “Fa una setmana llarga que maregem la perdiu”. Parlava de Madrid, convertit en focus de la segona onada de covid-19 a Espanya. Argimon parlava dolgut perquè la tendència epidemiològica a Catalunya ha millorat notablement els últims dies i ara viu una treva tensa.

I per cert, les sales de concert reclamen poder obrir per no morir. “Està en joc la supervivència de les sales de concert”, ha dit Carmen Zapata, gerent de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (Asacc). La persiana abaixada a bona part de les sales del país –de grans espais com la Razzmatazz a locals amb aforaments mitjans com la Salamandra i d’altres de més petits com el Jamboree i Lo Submarino– fa que si no poden reprendre l’activitat moltes hauran de deixar-ho estar.

I s obre els ERTO, en aquesta notícia trobareu el més important de la lletra petita de la pròrroga fins al 31 de gener que ahir es va acabar de pactar amb la patronal. Només un apunt:

La nova pròrroga dels ERTO també inclou mantenir el comptador a zero de l’atur tot el 2021. Això vol dir que als treballadors inclosos en un expedient temporal no se’ls restaran dies de la prestació per desocupació que acumulen.

3. Una notícia que posa de mal humor, de bon matí: l’Audiència Nacional ha acordat l’absolució dels 34 acusats pel cas Bankia arran de la sortida a borsa de l’entitat financera el 2011, entre els quals l’expresident del banc Rodrigo Rato.

Segons la sentència, l’operació va tenir l’aprovació de tots els reguladors i el full de sortida a borsa contenia informació financera “àmplia i certa”. Sí, serà així, però la broma ens va costar més de 22.500 milions del rescat. ¿No tenen cap responsabilitat els reguladors?

Recordem que la sortida a borsa de Bankia va anar acompanyada d’una forta campanya publicitària, va ser una operació d’estat .

L’Ernesto Ekaizer s’enfila avui per les parets: ¿Hi pot haver cap més prova que això que la sentència diu que ha estat bé no ha estat bé perquè ha acabat com el rosari de l’aurora, amb la intervenció de Bankia i el seu salvament amb diners públics, que va donar a l’Estat el 61,4% del capital de l’entitat a través del FROB?

4. Aquesta matinada s’ha celebrat el primer debat presidencial dels Estats Units. Ha sigut una olla de cols, un caos. Donald Trump ha arrossegat Joe Biden a un combat ple de menyspreus, interrupcions i insults. Biden ha arribat a dir: “¿Però algú sap de què parla aquest pallasso?” Trump no ha volgut condemnar el supremacisme blanc. A la CNN han fet una enquesta que ha donat Biden com a guanyador de llarg. Potser sí. Si en volen saber més, i si em perdonen l’autocita, trobaran una crònica que ha fet un periodista de l’ARA que s’ha llevat a les tres i ha acabat amb el cap com un bombo.

5. I als Esports, Messi s’ha despenjat amb unes declaracions a l’ Sport en què demana unitat i diu que si va cometre errors, van ser pel bé del Barça i que el seu compromís amb l’escut i la samarreta continuen intactes.

Mentrestant, ja han començat a validar les més de 20.000 signatures de la moció de censura al president del Barça, Josep Maria Bartomeu: concretament en van revisar 3.734 i en van donar per bones el 98%. Si continua aquest percentatge, els socis hauran aconseguit que es posin les urnes per la moció de censura.

I en partit de Lliga, ahir: el València ha guanyat per 0-1 a la Reial Societat, a Sant Sebastià.

