Caos de la Moncloa amb el BOE, i a Catalunya comencen les dues pitjors setmanes per a les UCI: les claus del dia, amb Antoni Bassas (30/03/2020)

Bon dia des de l’ARA. Dilluns, 30 de març del 2020. Aquest migdia la temperatura serà entre 5 i 10 graus més baixa que ahir. Avui poden caure gotes arreu, però les precipitacions afectaran sobretot el Pirineu, la Catalunya Central i algunes comarques del sud. La cota de neu baixarà fins als 700 o 800 metres.

1. Dissabte, Pedro Sánchez va anunciar un confinament més dur a partir d’avui. Ahir diumenge es va reunir el consell de ministres per aprovar-lo. Doncs bé, fins ahir a dos quarts de 12 de la nit no es va publicar al BOE, i això que, durant el dia, es van anar produint filtracions. I el resultat ha sigut una confusió tan gran que, al final, el govern espanyol va anunciar que la mesura no entrarà en vigor fins demà dimarts, amb l’excusa que les empreses d'activitats no essencials tinguin un dia més per aturar-se. O sigui que avui dilluns podrà haver-hi activitat "en el cas que resulti impossible suspendre-la immediatament".

2. Diumenge negre. S'han registrat més morts, més contagiats i més pacients greus que el dia anterior: ahir el Govern va comptar 184 defuncions i a Catalunya ja han mort 1.410 persones des que va començar la pandèmia.

El nombre de pacients greus segueix pujant i, amb 121 més en les últimes hores, ja són 1.512 els pacients a les unitats de cures intensives.

La dada positiva la donen les altes: 670 persones s'han recuperat del virus en les últimes hores. Fins ara s'han comptabilitzat 4.125 altes hospitalàries.

El Govern ha assegurat que les UCI catalanes "no estan al límit" i que estan "creixent en capacitat". “Ja tenim més de 1.700 llits de crítics, la majoria ocupats per pacients de covid-19", ha dit la consellera de Salut, Alba Vergés.

Un parell d’apunts:

La Creu Roja ja ha detectat un “augment important” en la demanda d’usuaris del banc d’aliments d’Igualada.

La diputada d'Esquerra per Girona, Montse Bassa, està ingressada a l'Hospital de Figueres després de donar positiu per coronavirus. Ho ha anunciat ella mateixa amb una piulada.

3. Qui ha fet marxa enrere és Donald Trump, que ahir es va desdir de tornar a la normalitat d’aquí a 15 dies i ara diu que tots els americans s’han de quedar a casa fins al 30 d’abril: "El pic, el punt més alt de la corba de morts, recordeu això, ens colpejarà d'aquí a dues setmanes. Res seria pitjor que declarar la victòria abans que la victòria fos guanyada. Estendrem les nostres directrius fins al 30 d'abril per tal d'alentir l'expansió".

Els Estats Units ja van pels 2.506 morts. I, tot i que és tan sols una projecció, les autoritats americanes admeten que “milions” de persones contrauran la covid-19 i entre 100.000 i 200.000 podrien morir a causa del nou coronavirus, pel cap baix. Els números impressionen, però ni tan sols són els que anticipen els models amb el pitjor dels pronòstics, que calculen més de dos milions de decessos.

Espanya ja va pels 6.803 morts.

I sobre la insolidaritat d’alguns països de la Unió Europea, com ara els Països Baixos, que s’han negat a aprovar un rescat econòmic, no us perdeu la contraportada que n'ha escrit Carme Colomina. Recordeu que el ministre neerlandès de Finances, reclamava “investigar” per què hi ha països que no tenen prou marge econòmic per fer front a la crisi del coronavirus, advertint que mutualitzar l’endeutament per la pandèmia comporta un “risc moral”. Parlen de risc moral i resulta que la Comissió Europea ha advertit reiteradament als Països Baixos que l’agressivitat de la seva política fiscal contribueix a l’evasió d’impostos. Els Països Baixos guanyen un 30% dels seus impostos a través d’aquesta atracció de beneficis de grans empreses.

4. I mireu què publica avui Xavi Tedó. És una història que no se sabia (i que avui té la importància que té): el president Puigdemont va gravar un missatge per si el detenien abans de la votació de l’1 d’Octubre. El missatge, que va ser enregistrat per un restringit equip d’informatius de TV3 el 27 de setembre, va tenir lloc a la Sala de la Mare de Déu de Montserrat. En el discurs que va deixar gravat per si el detenien, Puigdemont instava els catalans a no rendir-se i a votar en el referèndum, i advertia que ni la seva detenció podia aturar la votació perquè tot estava preparat.

5. Avui hem de fer l’obituari d’Arnau Puig, el filòsof del grup Dau al Set que ha mort als 94 anys. Era l’última veu que quedava del grup avantguardista que van fundar el 1948 Antoni Tàpies, Joan Ponç, Modest Cuixart i Joan-Josep Tharrats.

Fins aquí les clau del dia d’aquest dilluns. Ànim i fins després.