Espanya arribarà al 20% d’atur i els impostos de l’abril es podran pagar al maig: les claus del dia, amb Antoni Bassas (15/04/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimecres, 15 d’abril del 2020. Com més avanci el dia més insegur serà el temps. Avui cauran ruixats puntuals sobretot a les comarques de Girona i a les Terres de l'Ebre, tot i que de nit podrien caure gotes en més indrets. El migdia serà menys càlid, especialment al nord-est.

1. Segons les dades del departament de Salut d’ahir a la nit, en les últimes 24 hores han mort per coronavirus 90 persones al nostre país, la xifra més baixa dels últims cinc dies.

A Catalunya ja han mort 3.756 persones. Hi ha 5.656 sanitaris infectats, un 15,5% del total. I 16.651 pacients ja havien rebut l’alta. Les UCI estan al 80%.

2. ¿ Es poden reutilitzar les mascaretes que es donen al transport públic? Teòricament, no. Funcionen com a barrera higiènica, però no es poden considerar protectores. Són mascaretes d’un sol ús, sense filtre, i la seva funció no és protegir la persona que la porta dels patògens, sinó evitar al màxim que els escampi a tercers en cas que estigui malalt. I estan fetes d’un material que no està pensat perquè la gent se’l posi tot el dia, sinó per a trajectes en transport públic.

3. Tenim moratòria d’impostos per a pimes i autònoms. El govern espanyol permet que la liquidació tributària del mes d’abril s’ajorni fins al 20 de maig.

4. L'FMI va calcular ahir l’impacte del virus en l’economia. Resultat: Espanya arribarà al 20% d’atur i la caiguda del PIB serà del 8%.I partir d’aquí, dependrà de la forma de la recuperació, si és ràpida (en forma de V baixa) o més lenta, en forma d’ U. Si és més ràpida, seria més fàcil arribar el 2021 a un creixement del 4%.

5. Mentrestant, els pressupostos de la Generalitat ja tenen data per ser aprovats: el divendres 24 d’abril. Per evitar contagis només hi assistiran un màxim de 21 diputats dels 135 que té la cambra. Els diputats físicament absents podran votar delegant el vot al representant del grup que sí que hi sigui o votant telemàticament.

6. La setmana que ve serà Sant Jordi, però no podrem fer la festa del llibre com sempre. La Cambra del Llibre de Catalunya i el Gremi de Floristes proposen el 23 de juliol com la data alternativa per celebrar el Dia del Llibre i de la Rosa del 2020. Els gremis expliquen que són "conscients" que el 23 de juliol "encara s'hauran de mantenir mesures de distància social. Serà la conselleria de Salut qui decidirà si es pot celebrar o no en funció de l'evolució del coronavirus.

7. Mariano Rajoy. La Sexta el va enganxar el Diumenge de Pasqua vestit amb xandall i sabates esportives i caminant ràpid, pels voltants de casa seva, a Madrid. L'Estat investigarà els fets, segons ha anunciat el ministre Grande-Marlaska.

José María Aznar tampoc no ha predicat amb l'exemple, ja que va marxar a Marbella ja en ple estat d'alarma.

8. El món ja va pels 126.000 morts, dels quals 26.000 són dels Estats Units, 21.000 són d’Itàlia i més de 18.000 són d’Espanya.

Aquesta nit, Donald Trump ha ordenat que es congeli la contribució del seu país a l'Organització Mundial de la Salut (OMS) Trump ha acusat l'OMS d’"encobrir la propagació del coronavirus" i d'oposar-se a la prohibició de l’entrada al país dels viatgers procedents de la Xina, una decisió que Trump va prendre el 31 de gener i que l'organització dies després va considerar que no era necessària. Del que no parla el president nord-americà és que l'OMS va declarar una emergència de salut pública el 30 de gener, i Trump va trigar un mes i mig a decretar l'emergència nacional als Estats Units.

Mentrestant, el que serà el contrincant de Trump a les eleccions per al partit demòcrata, Joe Biden, ha aconseguit en 24 hores el suport tant del seu competidor a les primàries, el senador Bernie Sanders, com de l'expresident Barack Obama. Biden va ser el vicepresident dels Estats Units durant els vuit anys de presidència d’Obama.

9. I si us reconeixeu en la frase: “Dormo menys que mai i em falta temps”, us interessarà aquest treball de la Lara Bonilla: “La trampa del teletreball amb fills”.

Fins aquí les claus del matí. Gràcies per acompanyar-nos i que tingueu un bon dia.