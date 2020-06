Pequín tanca les escoles i Sanitat es pronuncia sobre el pas a la fase 3: les claus del dia, amb Antoni Bassas (17/06/2020)

És dimecres 17, de juny del 2020. Aquest migdia farà una mica més de calor que ahir, però la temperatura es mantindrà a ratlla, sobretot a la meitat est. Avui els ruixats i les tempestes afectaran el Pirineu, moltes comarques de Girona i punts del Vallès i del Maresme ja des de mig matí.

1. La paraula del dia és dexametasona, un corticoide que els científics han provat que és efectiu per a malalts greus de covid-19. A Oxford han provat que redueix la mortalitat un 30%. Quim Aranda ho explica des de Londres: la dexametasona és un antiinflamatori barat (val 6 euros) que s’utilitza habitualment per tractar artritis, al·lèrgies i asma. El Regne Unit ha inclòs el fàrmac en els tractaments hospitalaris.

2. Mentrestant, a Pequín continua la preocupació pel rebrot. Des de diumenge hi ha 137 casos nous (una trentena en les últimes 24 hores), s'han suspès més de mil vols de sortida de l'aeroport de Pequín i s’ha ordenat el tancament de les escoles.

Ah, i un recordatori: els guants i les mascaretes fets servir s’han de llençar al contenidor gris, i no per terra. En aquesta pàgina trobareu tot de consells, com ara la recomanació de portar una bossa per guardar-hi la mascareta i els guants.

3. El PSOE frena que el Congrés investigui el rei Joan Carles de Borbó. Va votar al costat del PP i de Vox per impedir-ho. És la tercera vegada que voten que no a crear una comissió d’investigació, però la primera després que la Fiscalia del Tribunal Suprem obrís diligències sobre el cobrament de comissions de l’AVE de la Meca. Des del PSOE, Adriana Lastra s’espolsava la responsabilitat de sobre: els lletrats del Congrés diuen que no es pot investigar Joan Carles. “Sempre hem fet referència a l’informe dels lletrats del Congrés, que no es diferencia en res del que van dir ara fa quatre mesos”, va dir.

4. Això passava el mateix dia que el Tribunal Constitucional va rebutjar suspendre la condemna dels presos polítics, de manera que continuaran empresonats mentre el tribunal revisa la sentència del Suprem. Fins que el TC no es pronunciï, el cas no pot anar a la justícia europea.

Hi va haver una concentració de protesta davant la Delegació del govern espanyol. A Twitter, el president d’Òmnium, Jordi Cuixart, deia: “El TC mai falla. Seguirem fent de la repressió la millor palanca de lluita per l'autodeterminació i les llibertats. Visca Catalunya lliure!”

Com el 2010, el TC mai falla. Seguirem fent de la repressió la millor palanca de lluita per l'autodeterminació i les llibertats. Visca Catalunya lliure! https://t.co/WfxVZOe8lQ — Jordi Cuixart (@jcuixart) June 16, 2020

I Jordi Sànchez: “El TC també es riu de les Nacions Unides i d’Amnistia Internacional. La nova normalitat resta molt lluny de ser la d’un estat democràtic i de dret”.

Avui fa 32 mesos del meu empresonament. 974 dies de presó són prous per saber que el Constitucional no decretarà la nostra llibertat. El TC també se’n riu de Nacions Unides i d’Amnistia Internacional. La nova normalitat resta molt lluny de ser la d’un estat democràtic i de dret. pic.twitter.com/NjhrTZMREa — Jordi Sànchez (@jordialapreso) June 16, 2020

5. Mentrestant, a l’Audiència Nacional, l’advocada del major Trapero, Olga Tubau, va presentar les seves conclusions al tribunal. Va demanar als jutges que no fessin un “retalla i enganxa” de la condemna del Suprem per sedició, va recordar que Trapero va demanar a Puigdemont que suspengués el referèndum i va afirmar que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional tenien un “interès directe” en la condemna al major perquè veurien “restablerta” la seva imatge.

6. Avui es crea l’Agència de la Natura de Catalunya. Hi votaran a favor tots els partits excepte el PP i Ciutadans. Però la Diputació de Lleida i més de 40 ajuntaments n'han demanat un ajornament, perquè creuen que no s’ha comptat prou amb la gent dels territoris que es volen protegir. En una entrevista, el conseller Damià Calvet admet que hi ha un greuge en l’atenció de la Generalitat cap al món rural”.

7. Entre els articles d'avui, us recomanem aquest de Ferran Sáez Mateu, “Les masses ho saben tot”: “Seguint els criteris dels actuals iconoclastes caldria cremar llibres d’Aristòtil. Com saben bé les masses revisionistes, ara la saviesa és al Tik Tok o al Foro Coches”.

I aquest article de Joan Canadell, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, en què fa balanç del seu primer any al front de la Cambra: "Diu que aquesta crisi passarà per la transformació del model econòmic cap a un de més sostenible i competitiu”.

8. I als esports, el Barça va guanyar el Leganés per 2 a 0, amb gols d’Ansu Fati i Messi, de penal. Partit discret del Barça davant un Leganés que es va tancar molt bé i va poder marcar un parell de gols. L’Espanyol va empatar a zero al camp del Getafe (tot i la injusta expulsió de Bernardo) i ara ja és penúltim. I el Girona va empatar a zero amb el Racing.

Fins aquí les claus del dia. D’aquí una estona tornarem amb l’anàlisi.