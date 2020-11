Encara no hi ha guanyador als EUA però Trump acusa Biden de frau i portarà els resultats al Tribunal Suprem: les claus del dia, amb Antoni Bassas (04/11/2020)

Bon dia des de l’ARA, és dimecres, 4 de novembre del 2020. Encara no sabem qui ha guanyat les eleccions americanes, però sí que aquesta nit ha plogut i fa més fresca. Amb e l pas del matí les pluges s'aniran concentrant cada cop més a Ponent i a la tarda ja només s'escaparan ruixats a les Terres de l'Ebre. Aquest migdia també serà força més fred que ahir però la temperatura repuntarà aviat. Les pluges més importants de la setmana arribaran dissabte.

1. Donald Trump podria revalidar la presidència. A aquesta hora ni ell ni Joe Biden tenen els vots electorals que calen per guanyar la presidència, però mentre que Biden va al davant, Trump ha guanyat en estats on si no guanyava ja se’n podia anar a casa, com ara Florida i Ohio, i això és molt guanyar.

Però com que encara no s'ha comptat el vot per correu ningú no pot cantar victòria. És per això que Biden ha sortit a quarts de set del matí, hora nostra, a fer un discurs per prevenir Trump que no sortís a dir que havia guanyat: “Soc aquí per dir-vos que estem en el bon camí per guanyar aquestes eleccions. Ho sabem pel vot anticipat i pel vot per correu sense precedents. Trigarà una mica, haurem de ser pacients, fins que la dura feina de comptar els vots s'acabi. I el recompte no estarà acabat fins que cada vot sigui comptat, fins que cada urna sigui comptada. No és el meu deure ni el de Donald Trump declarar qui ha guanyat les eleccions. Això és una decisió del poble americà, però soc optimista amb el resultat”.

I res, al cap d'uns minuts, Trump li ha contestat amb un tuit:

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

“Anem amunt clarament, però ells estan intentant robar les eleccions. Mai no els hi deixarem fer. No es pot votar després que els col·legis electorals hagin tancat”.

Això no és cert, perquè en molts estats deixen que voti tothom que hi ha a la cua, encara que hagi passat l’hora de la votació.

És per això que, com veuen a la part superior, Twitter mateix ha fet un advertiment:

“Tot o part del contingut compartit al tuit és qüestionable i pot proporcionar informació enganyosa sobre com participar en unes eleccions o en altres processos cívics”.

O sigui que els Estats Units se’n van a dormir molt tard però sense president, i amb els primers senyals que ara començarà una batalla legal per saber si Trump ha guanyat la reelecció o si Joe Biden es converteix en el 46è president dels Estats Units.

Gairebé a les 2 de la matinada, Donald Trump ha sortit a parlar des de la Casa Blanca per dir que ha guanyat les eleccions: "Això és un frau per als americans, és una vergonya per al nostre país. Estem preparats per guanyar aquestes eleccions. Francament, hem guanyat aquestes eleccions. Per tant, el nostre objectiu és assegurar la integritat pel bé de la nostra nació. Això és una gran frau a la nació. Volem que s'apliqui la llei correctament, o sigui que ho portarem al Tribunal Suprem. Volem que es pari de comptar vots, que es pari de votar. No volem que es comptin vots a les quatre de la matinada i que després s’afegeixin a la llista. És molt trist aquest moment, perquè pel que fa a mi ja hem guanyat".

A la web de l’ARA hi trobareu tots els mapes i tants per cent actualitzats dels resultats a tots els estats. I, naturalment, tota la informació, que a partir de les dues o les tres de la tarda hora nostra –aquest migdia tornarà a disparar-se, perquè és l’hora que s'hauran llevat els Estats Units i començarem a saber què preparen els equips legals dels uns i els altres davant el que ja es veu a venir que serà un resultat discutit. I esclar, al diari de paper teniu les peces d’anàlisi i les cròniques d’aquesta nit que durà uns quants dies.

2. Carme Forcadell i Dolors Bassa mantenen el tercer grau tot i el recurs de la Fiscalia. El jutge de vigilància penitenciària ha decidit, en contra del criteri establert fins ara pel Tribunal Suprem, que poden continuar sortint diàriament de la presó fins que el Suprem no decideixi sobre el fons de la qüestió. És una decisió oposada a la que es va prendre ara fa alguns mesos en el cas de la resta de presos polítics –era una altra jutge la que decidia–. Ara quedem a l’espera que el tribunal Suprem prengui la decisió definitiva.

3. Ahir ja vam explicar que segons una exclusiva d' Eldiario.es la Fiscalia també investiga Joan Carles per l’ús de targetes opaques, i que com que els moviments de diners són posteriors a l’abdicació se’l podria jutjar.

La ministra portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, en roda de premsa posterior al consell de ministres, va dir que el govern no en sabia res: "No farem cap comentari sobre activitats que hem conegut pels mitjans de comunicació, no hi ha hagut cap altre tipus, que jo sàpiga, d'informació procedent ni de la casa reial ni de cap altre estament. Desitgem que s'aclareixi com més aviat millor, i respectarem i col·laborarem amb la justícia en tot el que consideri que aquest executiu pot col·laborar”.

4. El fins ara portaveu de JxCat al Parlament i diputat Eduard Pujol es va defensar de les denúncies internes que diverses dones van presentar a JxCat contra ell per un presumpte assetjament sexual: “Soc innocent del que se’m pretén acusar i ho demostraré. Mai no he abusat de cap dona i mai he comès cap acte d’assetjament sexual”, va dir. A la cambra va afirmar ahir haver aplicat “tolerància zero” amb l’assetjament sexual al llarg de la seva trajectòria, i va qualificar de “falses” les acusacions. “Sento que se m’ha condemnat públicament abans d’escoltar-me. S’ha danyat la meva imatge”, va denunciar.

Pujol va explicar que ha posat el cas en mans de la seva advocada i va avisar que denunciarà “qualsevol persona” que l’acusi “falsament” d'haver comès un “fet delictiu”. “Seré implacable”, va dir.

5. L’atac jihadista a Viena ha deixat quatre morts i vint-i-dos ferits. El terrorista havia sigut condemnat per voler unir-se l’Estat Islàmic però va ser excarcerat abans de complir tota la pena.

6. Catalunya notifica 359 defuncions en set dies. El ritme de contagis cau i s’estanquen les hospitalitzacions, però Salut fa una crida a la cautela.

7. Una bona notícia: si no hi ha cap sorpresa, la nova llei d’educació –la vuitena en només 42 anys– eliminarà la referència introduïda pel PP amb la llei Wert que establia que el castellà és llengua vehicular a l’escola a tot l’Estat. Els dos partits del govern espanyol –PSOE i Unides Podem– i ERC faran una esmena al projecte de llei per canviar aquesta expressió i introduir-hi una referència per garantir que els alumnes dominin tant el català com el castellà quan acabin la secundària. A la pràctica, doncs, la nova llei d’educació protegirà la immersió lingüística i, de retruc, la llei catalana.

8. Llista Forbes de la gent més rica. Entre els catalans, el primer és Manuel Lao, expropietari de CIRSA, justament la fortuna del qual és el que va convertir Matadepera en el municipi més ric d’Espanya. Lao avança aquest any Sol Daurella. La presidenta de Coca-Cola European Partners baixa al lloc 14, amb 1.300 milions d’euros. El següent de la llista és Alberto Palatchi (Galma Capital, expropietari de Pronovias), al lloc número 16, amb 1.200 milions d'euros, just per davant d’Isak Andic (Mango), que se situa a la posició 17, també amb 1.200 milions, la mateixa quantitat que Thomas Meyer (Desigual), al lloc 19.

9. Francesc Serés ha guanyat el segon premi Proa, que l’11 de novembre el tornarà a posar a les lleixes de les llibreries, sis anys després de La pell de la frontera. Serés s’endú els 40.000 euros del guardó, al qual s’havien presentat 41 originals.

10. Avui, a les 9, Barça - Dinamo de Kíev a la Champions. Ahir el Madrid va guanyar l’Inter per 3 a 2 i l’Atlètic de Madrid va empatar a 1 amb el Lokomotiv de Moscou.

Fins aquí les claus del dia.