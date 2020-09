Fusió CaixaBank-Bankia, Torra fa una crisi de Govern i Messi considera quedar-se al Barça una temporada més: les claus del dia, amb Antoni Bassas (04/09/2020)

Bon dia des de l’ARA. És divendres, 4 de setembre del 2020. El temps es mantindrà molt tranquil fins diumenge al migdia, amb sol i alguns intervals de núvols poc importants. A partir de llavors creixeran nuvolades i, fins i tot, hi haurà algunes tronades al Pirineu i al Prepirineu, a l'espera que dilluns els ruixats guanyin terreny. L'ambient serà calorós al llarg de tot el cap de setmana.

1. La gran notícia del dia és que CaixaBank està ultimant la fusió amb Bankia. La notícia és una exclusiva de l’ARA, de l’Àlex Font Manté, que vam publicar ahir a quarts d’onze de la nit. A l’esquerra de la imatge, José Ignacio Goirigolzarri, ara president de Bankia i que seria el president de la nova entitat. I la dreta, Gonzalo Gortázar, l’actual conseller delegat de CaixaBank, que mantindria el càrrec. Jordi Gual, actual president de CaixaBank, haurà d’abandonar el càrrec.

La seu social serà a València i l’operativa estarà dividida entre Madrid i Barcelona. Es tracta de la fusió bancària més gran que s’ha registrat a Espanya en molts anys, ja que s'integraran dues de les quatre principals entitats financeres (les altres dues són Santander i BBVA).

CaixaBank, que en borsa val més del triple de Bankia, serà qui tindrà una participació més elevada en la nova companyia, al voltant del 30% de les accions. L’estat espanyol (que controla un 62% de l'accionariat de Bankia, perquè Bankia va haver de ser rescatada per l’Estat) seria el segon principal accionista amb menys del 20% dels títols de la nova entitat.

2. L’altra gran notícia de les últimes hores és la remodelació del Govern. El president Torra va cessar el conseller Buch (Interior), Vilallonga (Cultura) i Chacón (Empresa). La confiança entre president i conseller d’Interior va quedar malmesa després d’Urquinaona, la gestió de la consellera de Cultura ha estat molt pobra i Chacón era l'única consellera del PDECat, després de la ruptura amb Junts. El president ho va explicar d’aquesta manera: “Assumeixo avui el compromís de posar-vos al capdavant de cada lloc les persones que sé que poden oferir un millor resultat. No em mou cap altre objectiu, no tinc cap altre interès que aquest. Soc conscient de la incertesa que envolta el meu futur com a president, no em preocupa, perquè sé que al meu voltant hi ha persones molt valuoses i d'una magnífica competència i talent. Això no va de noms ni d'individualitats, l'important és l'equip”.

Substitueix Buch, Miquel Sàmper, un advocat i regidor pròxim a Josep Rull; Ramon Tramosa és professor d’Economia i va ser eurodiputat durant deu anys, i ocuparà el lloc de Chacón, i rellevant Vilallonga hi haurà Àngels Ponsa, exregidora i exdiputada, que ha dedicat tota la seva trajectòria a la cultura. Ponsa és llicenciada en història de l’art i ha sigut professora de l’Escola Massana.

El portaveu del PDECat, Marc Solsona, va considerar el cessament d’Àngels Chacón com una “purga política” que busca liquidar el PDECat.

3. Com estem de la pandèmia? El doctor Argimon va dir que estem perillosament estabilitzats (no creixen els brots però la probabilitat és alta). Mentrestant, Un sanitari de l’Hospital d’Igualada que va agafar el covid el 16 de març va sortir ahir de l'UCI 172 dies després. Ara pot parlar, els seus òrgans interns funcionen amb normalitat i només necessita un mínim suport d’oxigen, però comença un llarg camí per recuperar-se. Ho farà a l’Institut Guttmann, on ahir va ser traslladat.

4. El pallasso Tortell Poltrona serà el pregoner de les festes de la Mercè de Barcelona. Va dir que ja està “estudiant” per pronunciar un discurs a l’altura, que farà amb el “cor obert, el cap clar i intentant no fer mal ni rebre”. El cartell, dissenyat per Reskate Studio, presenta una nena amb mascareta que sosté una llagosta, un insecte convertit en plaga que va fer que els barcelonins del 1687 es posessin en mans de la Mare de Déu de la Mercè.

5. S’acaben els dies per renovar els ERTO. La ministra espanyola de Treball, Yolanda Díaz, va dir ahir que “sens dubte” s’allargaran. Díaz també va confirmar que la intenció del govern és “mantenir la prestació al 70%”, com està ara, ja que “seria injust” retallar-ne l’import.

6. Rodolfo Martín Villa va declarar ahir davant la justícia argentina per crims comesos durant la Transició. Va dir: “He vingut a defensar-me perquè em rebel·lo contra haver de viure en presumpció de culpabilitat en lloc de presumpció d’innocència”. “Sobretot vinc a defensar que és impossible que hi hagués un genocidi durant la Transició”, va dir per videoconferència.

7. A Esports, què farà Messi? Toni Padilla explica que s’ho estan pensant i que el sis vegades guanyador de la Pilota d’Or està valorant quedar-se al Barça una temporada més a causa de les dificultats amb què toparia si finalment decideix anar-se’n ara sense el permís del club, la qual cosa el portaria a dur el Barça als tribunals, cosa que sembla que no vol. No descartin que abans de 48 hores Messi acabi amb la situació, renunciï a marxar i parli d’una vegada.

I atenció, perquè ahir a la nit el diari El Mundo va informar que els Mossos d’Esquadra han arribat a la conclusió que hi ha proves de corrupció en el cas Bartogate. Els Mossos, que van visitar les oficines del club al juliol per demanar documentació en qualitat de policia judicial, ho van dir al jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona. Parlen de possibles delictes de corrupció i irregularitats econòmiques, com pagar un sobrepreu del 600% o fingir acomiadaments per no pagar indemnitzacions. El jutge que investiga el cas haurà de decidir si aquests actes tenien com a objecte el benefici econòmic, individual o col·lectiu, d’alguna part, de directius o treballadors del club.

8. I avui acabem traient-nos el barret davant l’humorista Miquel Ferreres, que a la nostra contraportada presenta aquesta situació: diuen a la tele que tots els expresidents d’Espanya han sortit com un sol home en defensa de Martín Villa, perquè va ser un pare de la democràcia. I diu l’espectadora: "Ningú s’ha de sorprendre de la democràcia que tenim: és clavada al seu pare".

Fins aquí les claus del dia. Tornem d’aquí uns minuts amb l’anàlisi de l’actualitat.