AstraZeneca interromp els assajos de la vacuna d'Oxford per seguretat, el Parlament debat la llei per regular el preu dels lloguers, la moció de censura a Bartomeu ja ha recollit 7.500 firmes: les claus del dia, amb Antoni Bassas (09/09/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimecres, 9 de setembre del 2020. Avui encara tindrem un temps inestable amb pluja i ruixats que podran arribar a pràcticament tots els racons del país, i podran descarregar puntualment amb intensitat forta. Serà un dia bastant ennuvolat arreu, amb algunes clarianes, sobretot cap a les comarques de l’oest, que també serà on plourà menys. Temperatura sense grans canvis o una mica més alta.

1. La primera notícia del dia és aquest anunci que a Catalunya ens podríem començar a vacunar de coronavirus al desembre.

Pedro Sánchez va dir que “si se superen els assajos clínics”, al mes de desembre podrien arribar les primeres dosis (3 milions) dels 30 milions que n’ha precomprat la Unió Europea (UE) al laboratori anglès d’Oxford. Aquestes dosis es repartiran entre els estats membres en funció del seu nombre d’habitants. El doctor Argimon va estimar que uns 100.000 catalans podrien rebre la cobertura vacunal abans del 2021, començant per la gent gran. Però atenció perquè el globus s’ha punxat aquesta matinada: la farmacèutica AstraZeneca ha decidit interrompre un assaig clínic perquè un dels participants pateix "una malaltia potencialment inexplicable", i estem parlant de la vacuna que havia desenvolupat AstraZeneca, amb seu a Cambridge, al costat de la Universitat d'Oxford.

2. Mentrestant, el departament de Salut actualitzarà el protocol de residències de gent gran i la setmana vinent permetrà que els residents puguin veure la família, com a mínim, “un cop per setmana”, i preveu que els mateixos residents puguin sortir del centre. Actualment, de les 53.000 persones grans ingressades, 300 tenen covid, és a dir, només el 0,6% dels residents als centres estan afectats pel virus.

3. El Govern ha decidit que ni el president Torra ni cap conseller anirà a les manifestacions de l’ANC per a l’11 de setembre. Sí que seran a la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova, que es mantindrà tot i la necessitat d’extremar les precaucions.

4. El jutge creu que Jorge Fernández Díaz, com a ministre de l'Interior, i Maria Dolores de Cospedal, com a secretària general del PP, van organitzar un muntatge parapolicial per espiar i robar papers de Bárcenas, el tresorer del PP (fets que van portar el número dos d’Interior, secretari d’estat de Seguretat, Francisco Martínez, a dir-li a un jutge que se sentia vilment utilitzat per aquests “miserables”). Ahir, esclar, li van preguntar el cas a Pablo Casado. Resposta: a mi què m’explica, jo era diputat de províncies: “He de dir que en aquells anys jo era diputat per Àvila i no tenia cap responsabilitat al partit, però sí que he de dir una cosa, s’ha de reafirmar la presumpció d'innocència”.

5. I parlant de jutges, no es perdin aquest article de l’Ernesto Ekaizer sobre la sentència que l’Audiència Nacional ha de dictar pròximament sobre el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, la intendenta Teresa Laplana i els càrrecs polítics Cèsar Puig i Pere Soler. El judici, el 17 de juny passat. Ekaizer creu que Trapero ha estat el cap de turc i ve a dir que hi ha moltes possibilitats que tots quatre quedin lliurament absolts de tot, de rebel·lió i sedició, i també de desobediència.

6. Ahir al Senat va parlar de diàleg Catalunya-Espanya el president Sánchez, la senadora Cortés i el senador Cleries.

Pedro Sánchez: “Cal impulsar el retrobament a Catalunya. Una comunitat autònoma on durant aquests últims anys s'ha patit un esquinçament polític i emocional. Aquest govern està compromès a resoldre-ho d’una manera política”.

Mireia Cortés, portaveu d’ERC al Senat: “¿Vostè creu que pot resoldre el conflicte amb Catalunya mentre es mantinguin els presos i preses polítics a la presó?”

Josep Lluís Cleries, portaveu de JxCat al Senat: “Exigim que la taula de negociació no sigui una taula de mercadeig de vots, no pot ser una taula de socors al PSOE”.

7. L’aprovació de la llei per regular el preu del lloguer a Catalunya, que es debatrà avui al Parlament, dependrà del vot final de JxCat, que a finals de juliol va introduir-hi vuit esmenes.

Ahir es van produir diverses reunions per intentar desbloquejar la norma de cara al ple: el Sindicat de Llogaters es va trobar amb l’expresident Carles Puigdemont al migdia, i durant la tarda es van reunir d’urgència amb les forces impulsores del text per acostar postures, però no ho van aconseguir. La llei preveu congelar i abaixar els lloguers als 60 municipis catalans de més de 20.000 habitants. El principal escull per a les negociacions és el concepte de petit propietari.

8. I per cert, la polèmica pels blocs de formigó que l’Ajuntament de Barcelona ha habilitat en alguns carrers de l'Eixample per guanyar espai per als vianants pot acabar als tribunals.

La fiscal de seguretat viària de Barcelona, Isabel López Riera, ha obert una investigació per aclarir si representen algun perill per a la seguretat dels conductors i dels vianants.

9. Encara no se sap on és l’opositora bielorussa Maria Kolesnikova. En una entrevista ahir amb els principals mitjans russos, el president Lukaixenko es limitava a dir que l’opositora estava sota custòdia de la policia bielorussa.

10. I el pacte pel Brexit torna a penjar d’un fil. La intenció de Boris Johnson d’anul·lar parts del pacte de divorci del Brexit, signat l’any passat amb la Unió Europea (UE) per formalitzar-ne la sortida, posa els pèls de punta. Però no només a Europa, sinó també a casa seva. Diputats conservadors han criticat obertament la iniciativa.

11. A Economia, l’Albert Martín explica que després de l’anunci de fusió CaixaBank-Bankia, fonts financeres expliquen que la situació del Banc Sabadell ha arribat al punt que resulta inevitable pensar en una fusió amb un gran, perquè no en tindrà prou de menjar-se un petit per remuntar.

I això vol dir que només el Santander i el BBVA poden llançar-se a comprar el banc que presideix Josep Oliu. En Martín suggereix que el Santander és el que hi està més interessat, perquè està menys present a Catalunya que els seus competidors. La compra del Sabadell pot ser qüestió de mesos, d’un any com a molt, creuen.

12. I als Esports us expliquem que els promotors de la moció de censura al president del Barça, Josep Maria Bartomeu, havien recollit dilluns a la nit 7.500 firmes.

En calen 16.000 i encara queden 8 dies perquè s’acabi el termini de recollida. Està sent un moviment de degoteig constant de socis que creuen que ara, amb el 2-8 i amb Messi volent marxar, la moció està justificada. I perquè no falti de res, ahir la pàgina web de la moció, en què hi diu tots els punts on es poden trobar paperetes, va rebre un atac informàtic que la va fer caure.

Fins aquí les claus del dia. Tornem d’aquí uns minuts amb l’anàlisi de l’actualitat.