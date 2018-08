Ada Colau crida a la unió ciutadana per rememorar el 17-A

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, fa una crida a la unió durant els actes del primer aniversari dels atemptats del 17 d’agost a la capital catalana i Cambrils. Respecte a la polèmica presència del rei Felip VI a l’acte commemoratiu d’aquest divendres, programat a dos quarts d’onze del matí a la plaça Catalunya, Cola ha remarcat que és una cita “on tothom està convidat a participar-hi”. I, en la mateixa línia, ha reivindicat les víctimes com les “úniques protagonistes” d’un acte de record i solidaritat.

En una declaració institucional, Colau ha lloat la col·laboració i generositat que van caracteritzar la resposta, tant per part de la ciutadania com per part dels professionals, durant els moments posteriors als atacs terroristes de l’estiu passat. I, entre llàgrimes, ha volgut esmentar un per un els noms de les setze vides que el terrorisme es va endur. Així, segons l'alcaldessa, el 17-A ha de ser un dia per trobar "la millor manera per expressar els nostres sentiments”, ja sigui amb un passeig per la Rambla, amb una espelma o amb un simple record.

Ciutat orgullosa

Mirant enrere, la cap de govern barceloní ha volgut encetar els parlaments de commemoració dels atemptats posant en valor l’orgull del qual va fer gala Barcelona els dies posteriors al terror. “L’orgull d’una ciutat que estima la pau i la diversitat amb la mateixa força que rebutja la violència i el racisme”, ha accentuat. Igualment, ha titllat de "covard" l'atac perpetrat per la cèl·lula de Ripoll tot recordant que "volien fer-nos mal, i van aconseguir-ho, però no van aconseguir contagiar-nos el seu odi".

A més d’agrair l’actuació dels cossos de seguretat, salut i emergències, Colau ha tingut també unes paraules de reconeixement per als treballadors de la Rambla. Ha recordat la tasca d’acollida espontània que van fer, ajudant a refugiar els ciutadans que fugien de l’escenari dels atacs, unint-se als voluntaris i treballadors en les tasques d'ajuda ràpida.

Per tal de copsar les mostres de dol que van ocupar la rambla barcelonina els dies després - on s'acumulaven espelmes, flors, peluixos i missatges escrits - la representant del consistori ha anunciat la disponibilitat a través d'internet dels més de 12.000 objectes que es van dipositar al terra. Una mostra més del que Colau ha descrit com "una ciutat valenta que s'enfronta al terror amb amor".