Mantenir la distància i la higiene: els consells per tornar a la feina

El govern espanyol ha publicat una guia de bones pràctiques per intentar reduir al màxim el risc de contagis a partir de dilluns, quan els espanyols abandonin el confinament per tornar a la feina. Aquesta mesura, a Catalunya, tindrà efecte dimarts, perquè dilluns és festa.

A casa en cas de símptomes

El primer consell que dona l'Estat és que les persones que tinguin símptomes o que hagin estat en contacte amb altres persones infectades no vagin a treballar fins que hagin confirmat que no hi ha risc de transmetre la infecció. Les persones més vulnerables, per edat, per estar embarassades o per tenir patologies, "han de contactar amb el metge" perquè acrediti que han de continuar aïllades.

Desplaçament al lloc de treball

Els millors sistemes de desplaçament per anar a la feina són els que permetin garantir els dos metres de distància amb la resta de persones. La millor opció és anar-hi a peu o amb vehicle privat. En cas d'escollir un taxi o VTC es recomana viatjar d'un en un i, en cas d'anar a la feina amb autobús, metro o tren, cal mantenir la distància mínima i utilitzar una mascareta higiènica, no mèdica. Està previst que en moltes estacions de transport públic els agents de policia de l'Estat, autonòmics, locals i de protecció civil les reparteixin.

Un cop a la feina

És important planificar bé els horaris perquè no s'acumulin els treballadors a l'entrar a la feina o sortir-ne, així com garantir la distància dels dos metres entre treballadors. Els negocis d'establiments oberts al públic hauran de "minimitzar el contacte entre persones treballadores i el públic", mantenint un aforament adequat, limitant l'accés que sigui necessari i usant els equips de protecció individual adequats.

La millor opció és optar pel teletreball en tots els casos on sigui possible i desenvolupar les reunions per videoconferència. Més val evitar tots els desplaçaments que no siguin imprescindibles.

Les mascaretes al lloc de treball no són obligatòries si es pot mantenir la distància i el tipus d'activitat no les requereix.

Organització

El personal haurà d'estar al corrent de les recomanacions sanitàries i, a la feina, haurà de tenir els productes necesaris per garantir la higiene, com sabó, solució hidroalcohòlica i mocadors d'un sol ús. Cal mantenir les tasques de neteja de l'espai i de desinfecció.

És recomanable tenir un pla de contingència per identificar el risc d'exposició al virus, adoptant les mesures de protecció en cada cas per protegir tota la plantilla i, sobretot, les persones que presentin símptomes de covid-19.

Sense contacte

Als treballadors se'ls recomana que mantinguin sempre la distància de seguretat i que, per tant, evitin saludar-se a través del contacte, i es desaconsella l'ús compartit dels equips. En cas que no sigui possible, cal augmentar les mesures de precaució, per exemple, desinfectant-los després de cada ús.

Cal evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca i cal netejar-se sovint les mans amb aigua i sabó. Si cal tossir, és necessari protegir-se amb l'avantbraç o amb un mocador d'un sol ús.

Molta ventilació

El lloc de treball haurà d'estar molt ventilat i es recomana reforçar la neteja dels filtres de l'aire dels aparells de climatització. També cal reforçar la neteja dels espais, sobretot la d'aquells que més es toquen. Aquesta neteja s'ha de fer amb guants i mascaretes, i després cal rentar-se bé les mans amb aigua i sabó almenys durant 60 segons.

En cas d'haver de treballar amb uniforme, es guardaran en una bossa un cop s'acabi el torn i es traslladaran al lloc de neteja habitual, on es rentaran a una temperatura d'entre 60 i 90 graus.

Deixalles

Els mocadors d'un sol ús s'haurien de poder tirar en escombraries que tinguin una tapa, si és possible, que s'obri i es tanqui a través d'un pedal, per no haver-la de tocar amb les mans.

Tot el material de protecció, com els guants de làtex i les mascaretes, cal llançar-lo al contenidor de rebuig. Si un treballador manifesta símptomes mentre és a la feina, caldrà aïllar el contenidor on ha llançat productes. Aquella bossa s'haurà d'introduir dins una segona bossa, abans de llençar-la al contenidor de rebuig.

Un cop a casa

Després de la jornada laboral, quan els treballadors tornin a casa, hauran de mantenir la distància també amb els seus familiars i continuar tenint cura de la higiene.