Per primera vegada la despesa de l’Estat en pensions cau en relació al mes anterior, un 0,2% menys al maig que a l’abril: les claus del vespre amb Antoni Bassas (26/05/2020)

Bon nit des de l’ARA. Tanquem el dimarts, 26 de maig del 2020, amb aquestes notícies.

1. El cessament del coronel Pérez de los Cobos sembla haver-se convertit en un pols entre la Guàrdia Civil i el ministre de l’Interior. Aquest dimarts ha presentat la dimissió el director adjunt operatiu de la Guàrdia Civil, Laurentino Ceña.

El ministre ha sortit a donar explicacions. Grande-Marlaska: "La conclusió és que la substitució i el cessament del coronel Pérez de los Cobos és deu exclusivament a la política raonable de reconstitució de nous equips dins de l'àmbit de màxima confiança que tot dirigent polític planteja quan adquireix un càrrec concret".

Grande-Marlaska ha mirat de fer les paus amb l’anunci de l'aprovació del decret d'equiparació salarial de les forces de seguretat de l'Estat amb la resta de cossos autonòmics i municipals.

2. El ministeri de Sanitat continua fent ajustos en les xifres de víctimes mortals que està deixant la pandèmia del coronavirus a Espanya i aquest dimarts en notifica 27.117, 283 més que ahir. El doctor Fernando Simón ha explicat que els 283 morts que s'han afegit al còmput global són casos que Sanitat ja tenia notificats però que encara no havia incorporat per data de defunció. Dins d'aquests 283 s'inclouen els 35 dels últims set dies.

Catalunya registra menys de 200 pacients d'UCI per primer cop des de l'inici de la pandèmia.

3. L'Estat injectarà 30.500 milions d'euros a la Seguretat Social per pagar la factura extra de prestacions que ha generat la pandèmia del covid-19. Als treballadors sanitaris que han estat en la primera línia i que hagin patit la malaltia se'ls reconeixeran les prestacions i es considerarà un accident de treball "a tots els efectes". També en el cas del personal hospitalari que ha mort arran de la crisi, sempre que sigui en els cinc anys posteriors al contagi.

4. I això no havia passat mai: la despesa en pensions de l'Estat al mes de maig ha caigut respecte a l'abril. Es tracta de la primera vegada que les xifres confirmen una disminució intermensual de la despesa. Els més de 9.800 milions d'euros repartits entre tots els pensionistes indiquen una despesa un 0,2% inferior a la de l'abril. El ministeri no esquiva les principals raons: l'elevada mortalitat de la població d'edat avançada arran del covid-19 i el tancament de les oficines de la Seguretat Social.

5. La Policia Nacional reprendrà aquest dimecres de manera gradual el servei de cita prèvia per a l'obtenció o renovació del DNI o el passaport en totes les zones en fase 2.

6. El president Puigdemont ha tornat sobre la idea del mediador per desencallar una taula de diàleg que està hibernada a l’espera que la pandèmia i la voluntat política li facin un forat a l’agenda.

Puigdemont: “La figura d'un relator és imprescindible per arribar a bon port. Per conversar i tenir tertúlies no cal, evidentment, però per arribar a bon port amb un conflicte d'aquesta envergadura un mediador o relator és molt desitjable, ajuden a fer acords”.

I què pot haver contestat el govern espanyol? Surprise, suprise! Que no. Ministra Montero: "Els millors relators i testimonis de qualsevol procés en què estigui incorporat el govern espanyol són el conjunt dels ciutadans, perquè de manera permanent expliquem els avenços, ens mantenim ferms amb els compromisos d'investidura".

7. L'Espanyol regalarà com a compensació als 27.883 socis d’aquest any el carnet de soci de la temporada 2020/2021. El club també els compensarà amb un 20% de l’import de l’abonament de la temporada, corresponent als sis partits que se celebraran a porta tancada, i els abonats podran triar entre diferents opcions. Fins que no es coneguin més detalls de les condicions i dates de la temporada 20/21 no s'iniciarà la campanya d'abonaments.

8. Ha fet molta calor. Avui s'ha arribat a 31 graus a Artés i a 30 a Girona i Lleida. Demà el termòmetre quedarà una mica més frenat a prop de mar i el vent moderat rebaixarà la sensació tèrmica. Molt de sol i només xàfecs aïllats al Pirineu.

Fins aquí les claus del vespre. Ens retrobarem demà a quarts de nou del matí, a les clau del dia. Bona nit i que descansin.