Les dones amb un fals positiu a les mamografies tenen el doble de risc de desenvolupar càncer de mama

El fals positiu és una de les qüestions més controvertides quan es parla de fer mamografies. Un estudi de l'Hospital del Mar, però, ha determinat ara que les dones a qui se'ls detecta un fals positiu a les mamografies de control tenen el doble de risc de desenvolupar un càncer de mama durant els deu anys posteriors al fals positiu. En el cas d'un segon fals positiu, és de quatre vegades més.

No obstant, els investigadors llancen un missatge de tranquil·litat. "El fals positiu és un marcador de risc però no és una lesió precursora de càncer. No es tracta tant de que l'anomalia que s'ha vist a la mama creixi fins a convertir-se un tumor, sinó que com que són dones propenses a tenir anomalies, el missatge és que cal que segueixin fent-se controls però la gran majoria no desenvoluparà un tumor", aclareix Marta Román, metge del grup de recerca en epidemiologia i avaluació de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) i primera signant del treball.

El fals positiu el que indica, doncs, és que la dona en qüestió és susceptible biològicament a desenvolupar lesions a les mames, un risc que es manté durant, com a mínim, deu anys. És per això, que amb els resultats a la mà, els investigadores posen sobre la taula la possibilitat no només de que aquestes dones se sotmetin a controls acurats sinó de personalitzar el cribratge de càncer de mama i que aquestes dones es facin una mamografia anual -enlloc de cada dos anys, com ara- o una ressonància magnètica més precisa.

"És una línia d'investigació oberta, ara però no hi ha cap estudi concloent que demostri que fer les mamografies anualment en lloc de cada dos any, redueixi la mortalitat", explica Román.

I, fins i tot, a les dones que durant diversos controls no mostrin cap lesió evident, se'ls podria plantejar espaiar les mamografies. "Una dona que ja s'ha fet una mamografia dos o tres cops i sempre és negativa no fa falta que se la faci cada dos anys i podria venir cada tres o quatre anys", afegeix aquesta investigadora.

Al nostre país les mamografies es realitzen a la sanitat pública cada dos anys en dones de 50 a 69 anys. I en dones menors de 50 anys sense factors de risc de càncer de mama, Salut no recomana fer mamografies rutinàries. "Nosaltres no recomanem començar les mamografies als 40 anys, excepte en casos excepcionals amb antecedents de primer grau amb càncer de mama com la germana o la mare, o dones amb una mutació genètica", argumenta Marta Román.

Les guies europees de cribratge de càncer de mama, explica Román, xifren en un 20% la reducció de la mortalitat per càncer de mama amb el cribratge entre els 50 i els 70 anys però l'evidència científica de fer les mamografies entre els 40 i els 50 anys "no és concloent".