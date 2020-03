Les escoles detecten que hi ha famílies xineses que no estan duent els fills a classe

A l'escola La Farigola del Clot han detectat que, de les deu famílies d'origen xinès que hi ha, sis ja no estan portant els alumnes a classe. Després que la comunitat xinesa, la tercera d'origen estranger més nombrosa a Catalunya, hagi tancat els seus negocis per desconfiança en la gestió que han fet les autoritats espanyoles del coronavirus, l'onada d'inquietud ha arribat als centres escolars: el cas de La Farigola no és aïllat i, amb més o menys intensitat, les escoles i instituts de Barcelona estan notant aquesta setmana que hi ha alumnes d'origen xinès que s'estan quedant a casa.

La sensació de les escoles l'ha confirmat a Efe un portaveu de l'associació multicultural xinesa Amanecer, que ha assegurat que diverses famílies han preferit no portar els fills a escola per la por al contagi. "És una decisió personal que pren cada família, però s'està donant", ha afirmat. El fet és que la Federació de la Unió d'Associacions Xineses a Catalunya ha recomanat a les famílies que deixin els seus fills a casa a l'espera de veure com evoluciona la propagació del virus.

A l'escola de primària Antoni Brusi, a tocar del Parc de la Ciutadella, van començar-ho a notar a mitjans de la setmana passada. "Són quatre o sis famílies que no han portat els alumnes", confirmen a l'ARA fonts de l'escola, que també deixen clar que hi ha altres alumnes d'origen xinès que sí que estan anant a classe. De moment, s'estan apuntant qui falta a l'escola i per què, però no ho traslladen a les autoritats educatives perquè no es considera absentisme fins que l'alumne no va a classe durant moltes més setmanes.

En canvi, a l'Escola Pere Vila, a l'Arc de Triomf, pràcticament tots els alumnes d'origen xinès van a classe. Només una de les onze famílies ha comunicat al centre que deixarà d'anar-hi fins al 13 de març.

Ara les escoles estan amatents a qualsevol decisió de les autoritats que afecti el funcionament habitual dels centres, com les que han pres a Madrid, Vitòria o la Rioja, en què s'ha suspès tota l'activitat acadèmica. De fet, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha admès que s'espera un augment de contagis i ha dit que el Govern treballa per si es tanquen escoles. "Si creuen que s'ha de fer perquè això redueix la propagació del virus, que ho facin, tot i que potser ja aniran tard", comenten a l'Antoni Brusi, on les famílies estan "força tranquil·les".

A l'escola La Farigola tenen coll avall que el departament d'Educació, més tard o més d'hora, acabarà decretant el tancament dels centres. "Si ho han d'anunciar, potser millor fer-ho amb alguns dies de marge perquè les famílies es puguin organitzar", apunten des de l'equip directiu. Tot plegat per evitar el que ha passat a Vitòria, on el coronavirus ha fet encara més difícil la conciliació familiar.

Un de cada cinc alumnes al món, sense escola pel coronavirus

El coronavirus afecta 363 milions d'alumnes a tot el món, des de les escoles bressol fins a les universitats, segons la Unesco, que ha comptat que, en total, un de cada cinc estudiants de primària i secundària no va a l'escola i un de cada quatre no acut a l'ensenyament superior com a conseqüència d'aquesta emergència sanitària. En total, 15 països han ordenat el tancament d'escoles a nivell nacional i 14 més, com Espanya, ha ordenat tancaments localitzats.

"Estem entrant en un territori inexplorat i treballant amb els països per trobar solucions d'alta tecnologia, baixa tecnologia i sense tecnologia per assegurar la continuïtat de l'aprenentatge", ha dit la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay.

El Govern demana aturar les activitats fora de les escoles on hi participi més d'un centre pel coronavirus

De moment, el Govern ha demanat aturar les activitats fora de les escoles on hi participi més d'un centre, com fires, trobades, cantades o certàmens. De fet, el departament d'Educació ha anunciat que no participarà a la propera edició del Saló de l'Ensenyament, prevista entre el 18 i el 22 de març, i ha demanat a les direccions dels centres educatius que anul·lin les visites que tenien programades. Això posa en seriós risc la celebració del Saló, ja que el dimecres, dijous i divendres rebia la visita de grups de 4t d'ESO, 1r i 2n de Batxillerat organitzades pels instituts. Fonts de Fira de Barcelona han admès que s'estan plantejant un canvi de dates i ajornar el Saló fins a finals d'abril o principis de maig.

En canvi, es mantenen les portes obertes que s'estan duent a terme aquests dies, però la conselleria recomana als centres que evitin les aglomeracions en espais reduïts.

El departament d'Educació ha explicat en una piulada que la piulada que informava del tancament d'escoles i universitats pel coronavirus és una imatge falsa i que "no ha existit mai". Educació ha recomanat també seguir "sempre canals oficials per a qualsevol informació relacionada amb el coronavirus".

En matèria educativa, les últimes decisions que s'han pres són les de la Universitat Rovira i Virgili (URV), que ha suspès les pràctiques dels seus estudiants a tots els centres assistencials, com ja va fer aquest dilluns la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que es va sumar a la de Medicina i també va suspendre temporalment totes les pràctiques als hospitals fins a nou avís. A més, el coronavirus posa en risc la celebració del Saló de l’Ensenyament, que ha de celebrar-se del 18 al 22 de març. L’organitza Fira de Barcelona, però el departament d’Educació, que cada any hi va per presentar tota l’oferta de formació professional, s’està plantejant no acudir-hi. La mateixa conselleria va tancar aquest dilluns l’Escola Oficial d’Idiomes del Prat de Llobregat, que té 783 alumnes, després que Salut ordenés el confinament dels 15 professionals, ja que un dels treballadors s’ha infectat. L’Ajuntament de Barcelona també va tancar l’Escola Bressol Municipal Gràcia, després que una treballadora donés positiu. L’equipament estarà tancat durant dues setmanes, que és el període màxim d’incubació de malaltia.