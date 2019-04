Els floristes confien que la venda de roses acabi sent un "èxit" tot i el Sant Jordi "complicat"

El president del Gremi de Floristes de Catalunya, Joan Guillén, confia que la venda de roses acabarà sent un "èxit" tot i tractar-se d'un Sant Jordi "especial" i "una mica complicat", sobretot per caure en el calendari just després de Setmana Santa. Tot i les dificultats que ha suposat a l'hora d'avançar feina, i amb l'afegiment de la pluja del matí, Guillén espera que els floristes acabin assolint els objectius marcats: "Potser serà més lent i acabarem més tard, però la línia sembla positiva". El president del gremi ha assegurat que la reina de Sant Jordi "sempre serà la rosa vermella" tot i la popularitat de la groga pel context polític, i ha destacat la substitució progressiva del plàstic per altres materials a l'hora d'embolicar la flor.

En declaracions a l'ACN, Guillén ha afirmat que des de dimarts a primera hora els floristes han tingut una diada "plena" d'activitat. El calendari, amb Sant Jordi en la tornada després de Setmana Santa, "ha marcat força" l'organització de la feina de les floristeries, sobretot pel que fa a la distribució de les roses. A més, la pluja que ha caigut aquest dimarts al matí "ha aturat una mica el ritme" i ha "complicat el trànsit", ha afegit. Per tot això, el gremi no ha pogut ara com ara recollir dades provisionals de vendes, a diferència d'altres anys, quan solia tenir-ne a la tarda, ha dit Guillén.

Tot i les dificultats d'aquest any, l'engranatge dels floristes per Sant Jordi està ben greixat i el gremi confia que es compliran els objectius. La previsió amb què treballaven era que es comprarien 7 milions de roses. "El públic està responent com cada Sant Jordi", considera Guillén, que ha apuntat que on "potser quedaran roses" és en les "parades de venda il·legals". El president del gremi destaca que la rosa vermella continua sent la més desitjada i regalada per Sant Jordi, tot i que les vendes de la groga han pujat molt i és la segona més venuda. "La reina és la reina. Poques coses es poden assegurar en aquesta vida, però que per Sant Jordi la rosa és la vermella, això és segur. És la tradició".

Guillén explica que els floristes opten cada vegada més per la naturalitat i la sostenibilitat en els complements de la rosa, i ha assenyalat que les bosses de plàstic i la cel·lofana es van canviant per uns altres materials, com ceràmica, fusta, roba o fulles, per exemple. "La bossa de plàstic s'està retirant i crec que en molt poc temps acabarà desapareixent", conclou.