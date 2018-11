Un inspector diu que va ordenar disparar pilotes de goma l'1-O perquè la policia va quedar "aïllada"

Un inspector de la policia espanyola ha admès que durant l'1-O va ordenar disparar pilotes de goma a la zona on Roger Español va perdre un ull, a prop de l'Escola Ramon Llull de Barcelona, per poder sortir del lloc, on assegura que els agents s'havien quedat "aïllats", després que una part del dispositiu marxés amb les urnes requisades.

El comandament ha declarat aquest divendres davant del jutge Francisco Miralles, que investiga les càrregues de la Policia Nacional a Barcelona durant l'1-O. A banda d'aquest inspector, ha declarat el seu segon i tres agents més que van participar en el dispositiu a l'Escola Ramon Llull. Segons fonts judicials, tots cinc han insistit en l'agressivitat dels ciutadans contra els agents i han justificat que es disparessin pilotes de goma. De fet, un dels policies investigats, que només ha contestat a les preguntes del seu advocat, ha afegit que els policies només pretenien anar-se'n del lloc, perquè temien per la seva integritat física i que, si no haguessin abandonat la zona, hauria pogut passar "una tragèdia".

Sense identificar qui va disparar la bala de goma que va ferir Español

Les declaracions no han servit per aclarir quin escopeter va disparar la pilota que va ferir Roger Español a l'ull. Tant l'inspector com el subinspector han responsabilitzat els seus subalterns de l'actuació. El primer s'ha escudat en el fet que només va donar l'ordre d'usar pilotes de goma i que havia de ser el subinspector qui l'executés en cada moment, mentre que aquest segon comandament, que era a la vorera on va caure ferit Roger Español, s'ha defensat dient que cada escopeter té llibertat per decidir quan i de quina manera dispara si no hi ha un responsable al seu costat.

A preguntes del jutge, l'inspector investigat s'ha desmarcat de les manifestacions d'altres agents –que van admetre que no es poden usar les porres contra gent asseguda pacíficament a terra– i ha assegurat que sí que es pot utilitzar la defensa davant de "situacions de resistència passiva". Quan l'instructor li ha insistit que aclarís en quina mesura eren violents els votants asseguts a terra, l'inspector ha apuntat que "obstaculitzaven el pas dels furgons" i que exercien "violència verbal" contra els policies.

L'inspector ha afegit que els votants de l'1-O "no eren simples manifestants", per la qual cosa, segons el seu parer, l'actuació hauria requerit "calma i tacte". Per la seva banda, els policies han negat que veiessin caure a terra ferit Español, al qual van acudir a auxiliar diverses persones sense que cessés el tret de pilotes de goma, tal com s'aprecia en les gravacions de vídeo que figuren en la causa, segons ha destacat Anaïs Franquesa, advocada d'Español.