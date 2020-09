Jacobo Mendioroz, nou subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de l'Agència de Salut Pública

Segon canvi en l'organigrama de la conselleria de Salut en menys d'un mes. L'actual coordinador de la unitat de seguiment del covid-19 a Catalunya, l'epidemiòleg Jacobo Mendioroz, serà el nou subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de l'Agència de Salut Pública de Catalunya en substitució de la doctora Mireia Jané. En aquesta reestructuració interna del departament, Jané passarà a ocupar la plaça vacant de subdirectora regional de Salut Pública a Barcelona. Tots dos nomenaments seran efectius a partir de l'1 d'octubre.

La incorporació de Mendioroz a la subdirecció general de Vigilància i Resposta a Emergències busca enfortir les accions de vigilància, seguiment i execució d'accions relatives al covid-19. En un comunicat, Salut afirma que un dels seus objectius immediats serà el reforç de la coordinació territorial dels serveis de vigilància epidemiològica i dels diferents agents del sistema de salut en un moment clau de gestió de la pandèmia.

Mendioroz (Madrid, 1973) va llicenciar-se a la Universitat Autònoma de Madrid i és especialista en medicina preventiva i salut pública. Va formar-se a l'hospital més gran de Catalunya, el Vall d'Hebron, i és màster en Salut Pública per la Universitat Pompeu Fabra. En els últims anys ha treballat a la regió sanitària de la Catalunya Central com a impulsor dels indicadors de gestió i qualitat assistencial en l'atenció primària –també és especialista en anàlisis de grans bases de dades– i va ser un dels professionals que van treballar en la unitat de vigilància territorial durant el confinament de la conca d'Òdena. També a la Catalunya Central ha fet tasques de coordinació en la unitat de suport a la investigació en atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS).

Mantindrà el càrrec de coordinador del covid-19

El nomenament de l'epidemiòleg arriba tres setmanes després que el doctor Marc Ramentol ascendís com a nou secretari general de Salut en substitució de Laura Pelay. Mendioroz té l'encàrrec de "coordinar i executar de forma ràpida, àgil i efectiva les diferents estratègies traçades a curt i mitjà termini al conjunt del territori, així com vetllar per l'actualització constant i proactiva de guies i protocols", segons informa el departament.

El canvi ha de permetre augmentar "l'eficiència de les diferents estructures organitzatives i de comandament de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i el departament de Salut que es dediquen primordialment a gestionar la pandèmia i les seves conseqüències i efectes", asseguren des de la conselleria. De fet, l'epidemiòleg compaginarà aquest nou càrrec amb la direcció de l'oficina covid.

D'altra banda, la secretaria de Salut Pública ha volgut destacar en el mateix comunicat la gran tasca realitzada per la doctora Mireia Jané, des de l'any 2013, al capdavant de la subdirecció general de Vigilància i Resposta a Emergències.