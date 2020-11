El jutjat investiga el sensesostre que va rebre el tret d'un guàrdia urbà

L'home sense sostre que continua ingressat pel tret que va rebre dissabte d'un guàrdia urbà serà investigat. El jutjat d'instrucció número 21 de Barcelona ha rebut aquest matí l'informe dels Mossos d'Esquadra sobre el tiroteig i l'actuació de la Guàrdia Urbana i ha decidit imputar el ferit per atemptat a l'autoritat. Segons fonts judicials, l'atestat dels Mossos parla d'atemptat a un agent de l'autoritat i no planteja cap altre delicte, tampoc contra el guàrdia urbà que va disparar el tret. Evidentment, això no exclou l'opció que més endavant es pugui presentar una denúncia contra l'agent, però de moment l'únic investigat és en Marjan, el sensesostre ferit de bala.

El jutjat número 21 també ha pres la decisió de deixar l'home, de 43 anys, en situació de llibertat pels fets de dissabte, tot i que continua ingressat. Els Mossos el custodien a l'Hospital de Sant Pau perquè també els consten dues ordres de detenció pendents dels jutjats d'Algesires. A partir d'ara la investigació l'assumirà el jutjat d'instrucció número 16 de Barcelona perquè aquest dilluns estava de guàrdia i ja va rebre un informe del centre sanitari sobre el ferit. El jutjat número 21 estava de guàrdia aquest matí quan els Mossos han entregat l'atestat, però passarà l'informe policial i la resta del cas al número 16.

L'agent continua en actiu però sense fer tasques operatives i l'arma amb la qual va disparar està a disposició de la investigació. Després de la decisió del jutjat, fonts de l'Ajuntament de Barcelona han descartat que es pugui reincorporar de moment al seu càrrec habitual. Pel que fa a l'estat de salut d'en Marjan, el president de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, ha explicat que "està millor". "És una bona notícia", ha afegit. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, havia informat aquest dilluns que es temia per la vida de l'home després que la ferida pel tret que va rebre a l'abdomen s'hagués "complicat".