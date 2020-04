L'Estat avisa que la 'llei mordassa' només es pot aplicar per incomplir el confinament si es desobeeix la policia

La policia ha fet servir fins ara la llei mordassa, que oficialment rep el nom de llei de seguretat ciutadania (4/2015), per multar les persones que es desplacen i incompleixen el confinament pel covid-19. Però aquesta utilització ha provocat discrepàncies entre les advocacies de l'Estat i per això l'advocada general de l'Estat, Consuelo Castro, ha fet un informe –amb data 2 d'abril– en què estableix quin criteri s'ha d'aplicar. És un document d'onze pàgines, al qual ha tingut accés l'ARA, en el qual Castro ha avisat que només es pot sancionar amb la llei mordassa la gent que se salta el confinament si ha rebut "un requeriment exprés i individualitzat" de la policia, perquè aleshores es pot qualificar de desobediència.

Segons l'Advocacia General de l'Estat, l'article 36.6 de la llei mordassa –que és el que la policia posa en les denúncies– es pot aplicar quan les persones, "havent incomplert les limitacions de l'estat d'alarma", rebin una ordre d'un agent i la "desatenguin". Per tant, el seu criteri deixa fora les multes que no recullin aquest supòsit. Conscient d'això, Castro ha apuntat que per "afavorir" aquesta concreció és "necessari" que la policia "documenti les seves denúncies i els atestats amb la màxima precisió i el màxim grau de detall possible", perquè són la principal prova de les sancions. Amb aquest pronunciament, també s'ha trencat la divisió que hi havia entre les advocacies de l'Estat: unes consideraven que no calia el requeriment previ i d'altres defensaven que sí.

Però l'informe de Castro pot tenir conseqüències, perquè el ministeri de l'Interior havia explicat a l'ARA que el principal article de la llei mordassa que la policia aplica és el 36.6. Els Mossos d'Esquadra també havien reconegut que utilitzen aquest article, el 36.4 i el 36.5 per a les infraccions greus i el 37 de la mateixa llei per a les lleus. Per tant, moltes de les multes que els agents han posat per haver-se saltat el confinament, si no recullen el plantejament que ara fa l'Advocacia de l'Estat, podrien quedar sense recorregut perquè no complirien els requisits per tirar endavant. Castro ha admès que la qualificació o tipificació de les denúncies "es traduirà, en moltes ocasions, en una col·lisió de normes que s'haurà de resoldre aplicant les regles o els principis" del dret administratiu sancionador.

L'Advocacia de l'Estat ha recordat que el ministeri de l'Interior va fer una ordre, per a la declaració de l'estat d'alarma, en què explicava que "l'incompliment o la resistència" a les ordres de l'autoritat podien ser delictes –del Codi Penal– d'atemptat contra l'autoritat, resistència i desobediència o bé una infracció greu del controvertit article 36.6 de la llei mordassa. Castro ha justificat la necessitat de resoldre les discrepàncies per les instruccions del ministeri de tramitar, "amb la màxima brevetat possible", els procediments de les multes que estan posant les forces i els cossos de seguretat per saltar-se el confinament.

L'alternativa: la llei de salut pública

El document d'onze pàgines també analitza dues altres normatives que poden tenir encaix per incomplir l'estat d'alarma. La primera és la llei 17/2015 de Protecció Civil, que, segons Castro, si es fes servir per sancionar les infraccions "tindria l'inconvenient" que la declaració d'emergència que planteja aquesta normativa "no coincideix" amb el concepte d'estat d'alarma que s'ha aplicat pel coronavirus. La segona és la llei 33/2011 de salut pública, que estableix les infraccions per les actituds que impliquen "un risc o un dany greu o molt greu per a la salut". En aquest cas, l'Advocacia de l'Estat pensa que l'article 57.2 d'aquesta normativa, que qualifica com a greu les conductes o l'incompliment de les instruccions que suposen un dany per a la salut de la població, encaixa amb el reial decret del confinament. Segons Castro, les limitacions i les restriccions de l'estat d'alarma "tenen una finalitat clarament vinculada a la protecció de la salut pública", que és el que recull aquesta llei.